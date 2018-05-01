1 Mayıs’ta emeklerini istediler

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanırken; Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise habersizce işten çıkarılarak paralarını alamadıklarını iddia eden bir grup otel çalışını eylem yaptı.Bodrum’un Torba...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanırken; Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise habersizce işten çıkarılarak paralarını alamadıklarını iddia eden bir grup otel çalışını eylem yaptı.

Bodrum’un Torba Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelin önünde toplanan bir grup, geçtiğimiz turizm sezonu sonunda birkaç aylık maaşları ve tazminatlarını alamadan işten çıkarıldıklarını iddia ederek basın açıklaması yaptı. 8 aydır tek kuruş almadıklarını savunan grup, yaşanan durum karşısında isyan etti.

Otelde 3 buçuk yıl ön büro müdürlüğü yaptığını ifade eden Kutsal Önder, “Otel, 2017 Eylül ve Ekim ayının maaşlarını ödemedi ve tüm personele çıkış verdi. Bu personellerden birçoğunu da haksız yere 25’inci maddeden çıkış verdi. Hiç kimsenin ne maaşı ne de tazminatı ödenmedi. Mahkemeye gidiyoruz, onlar da sürekli itiraz ediyorlar ve hiçbir cevap yok. Haklı olduğumuz halde alacaklarımızı alamıyoruz. Benim maaş alacağım 6 bin TL civarında. Onun dışında 3 buçuk yıllık tazminat ve fazla mesai haklarım var. Birçok departman müdürü ve diğer personellerin alacakları var” dedi.

Otel yönetiminin kendilerine hiçbir açıklama yapmadığını savunan Önder, “Bize sezon sonunda sadece ‘çıkın otelden gidin’ denildi. Çıkışlarımız bile imzalanmadı. Çıkışlarımız bizim haberimiz olmadan şirket tarafından yapıldı. Mahkemeden bize söylenen ‘otel küçülmeye gitti, onun için herkesi çıkardık.’ Ama bunun bir yolu yordamı var. Maaşlar verilir, tazminat ve alacak haklar verilir, bu şekilde çıkış yapılır. Bize ’daha sonra paranızı vereceğiz’ dediler, 8 ay oldu ve yaklaşık 300 kişi paralarını alamadı. Otel şu an faaliyette değil” ifadelerini kullandı.

Otelde 3 buçuk yıl kat şefliği yapan Zülay Çırak ise, otelde çalıştıkları süre boyunca sürekli fazla mesai yaptıklarını öne sürerek, "Hiçbir zaman 08.00-17.00 çalışmadık. Her zaman fazla mesai yaptık. Bizim servisimiz 19.00-20.00’den önce hareket etmiyordu. Bizim eve gitme saatimizi düşünün. Bu haklarımızı da istiyoruz” diye konuştu.

Otel önünde toplanana gruba, polis müdahale etti. Yaklaşık yarım saat polis ekipleri ile konuşan grup, daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı.

Şirketin avukatı açıklama yaptı

Şirket avukatı Aydan Örkensoy ise otelin maddi kriz yüzünden açılamadığını, otel açıldığında alacaklıların paralarının ödeneceğini söyledi. Örkensoy, şöyle konuştu:

“Zaten otelin açılmasında bir sorun yaşanıyor. Biz böyle bir durumla karşı karşıyayız ve oteli açmanın mücadelesini veriyoruz. Bir sürü arkadaş dava açtı, arabulucuya başvurdu. Kimse onların alacağını inkar etmiyor ki. Alacağı olan iddia ettikleri 300 kişi değil. Zaten şu anda 30 kişi arabulucuya başvurdu. Kayıtlarda ne varsa inşallah ödenecek. Otel mali kriz yüzünden açılamıyor. Sahibi çok ciddi rahatsızlıklar geçirdi. İnşallah da açılacak ve çalışanların paraları ödenecek. Bir sürü müracaatlarımız var, kredi bekleniyor, para bekleniyor. Otel açılırsa yine aynı çalışanlar gelecek ve çalışmaya devam edecek. Alacakları da 6-7 aylık değil ki. 1-2 aylık alacakları var. Kimsenin alacağı inkar edilmiyor. Orada birkaç kişinin yaptığı gerçekten kötü bir şey. Diğerlerinin alacağı alacak değil de onlarınki mi alacak?"