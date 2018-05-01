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01 Mayıs 2018 Salı 14:24

1 Mayıs’ta üzüm bağında çalışmaya devam ettiler

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olmasına rağmen işçiler Sarıgöl Ovası’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümlerini yetiştirmek için üzüm bağlarında çalışmaya devam ediyor.Büyük...

1 Mayıs'ta üzüm bağında çalışmaya devam ettiler
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olmasına rağmen işçiler Sarıgöl Ovası’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümlerini yetiştirmek için üzüm bağlarında çalışmaya devam ediyor.

Büyük bir bölümü dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilen ve Sarıgöl halkının en önemli geçim kaynağı olan Sultaniye üzümlerini yetiştirmek için işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde de çalışmalarına ara vermeden devam etti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sarıgöl’de işçiler, bağlarında bakım ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağında çalışan işçileri 1 Mayıs nedeniyle ziyaret etti. Ziyaretinde işçilere karanfil dağıtarak günlerini kutlayan Ülgen, ’’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nüz kutlu olsun. Bugün de bağda bahçede çalışmakta olan emekçi arkadaşlarım zor şartlar altında emek paralarını kazanmaktadır’’ dedi.

Bağ ve bahçelerde yevmiye ile çalışmakta olan işçiler de bayramlarını kutlayan Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen’e teşekkür etti.

Başkan Eroğlu da çarşı esnafını ziyaret etti

Öte yandan, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu da çarşı esnafını ziyaret ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. İlçede uzun yıllardır çay ocağı işletmeciliği yapan Sultan Gül’ü ziyaret ederek, kendisine karanfil takdim eden Eroğlu, Sarıgöl esnafının 1 Mayıs’ı çalışarak kutladığını söyledi.
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