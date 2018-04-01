1. Ordu Komutanı Avsever’in acı günü

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in Ereğli’de yaşayan yeğeni Nezahat Torun’un eşi iş adamı Mustafa Torun (61) kalp damarlarının tıkanması sebebiyle rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Torun’un cenazesi Ulu Camii’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydınlar Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze namazına 1. Ordu Komutanı Musa Avsever de katılarak taziyeleri kabul etti.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Konya’nın Ereğli ilçesinde vefat eden bir yakınının cenaze törenine katıldı.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Konya’nın Ereğli ilçesinde vefat eden bir yakınının cenaze törenine katıldı.1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in Ereğli’de yaşayan yeğeni Nezahat Torun’un eşi iş adamı Mustafa Torun (61)...

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