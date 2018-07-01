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01 Temmuz 2018 Pazar 19:36

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Antalya’da çeşitli etkinliklerle kutlandı

Antalya’da “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yaklaşık 20 yarışmacı Deniz Ticaret Odası’nın çıpasını deniz dibinden çıkarmak için uzun süre ter döktü. Çabalamalar sonuç vermeyince vatandaşların...

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı
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Antalya’da “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yaklaşık 20 yarışmacı Deniz Ticaret Odası’nın çıpasını deniz dibinden çıkarmak için uzun süre ter döktü. Çabalamalar sonuç vermeyince vatandaşların da dahil olduğu yarışta denize atlayan Deniz Polisi Ali Gölgeli, çıpayı çıkartarak yarışmayı kazandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Antalya’da coşkuyla kutlandı. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde başlayan etkinliklere Antalyalıların ilgisi yoğun oldu. Törene, Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, DTO Antalya Şubesi Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik ve vatandaşlar katıldı. Yüzme yarışı, denize atılan çıpayı çıkarma, yağlı kazık yarışlarında yarışmacılar kıran kırana mücadele etti.

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı yüzme yarışında birinciliği geçen sene de şampiyon olan Furkan Yazgan elde etti. Yüzme yarışının ardından Deniz Ticaret Odası’nın çıpası deniz dibine atıldı. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı yarışmada çıpayı kimse çıkartamayınca, çevredekiler teker teker denize atladı. Yaklaşık 40 kişiye çıkan grupta çıpayı çıkartamayınca, devreye Deniz Polisi Ali Gölgeli girerek, çıpayı olduğu yerden kolayca çıkarmayı başardı.

Yağlı kazık yarışmacıları zorladı

Yarışmalar içerisinde izleyiciler tarafından heyecanla beklenen yağlı direkten bayrak alma oldu. Özel bir yağla yağlanan odun direk ucunda asılı bayrağı almak için yarışmacılar türlü türlü oyunlar sergiledi. Yarışmacıların bayrağı almak için verdiği mücadele izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirse de renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl direğin uzun ve yağın fazla olması nedeniyle direkten bayrağı almak hiçte kolay olmadı. Birkaç denemede başarısız olan yarışmacılar, direk üzerine kum döktü, atlet koydu ve ayaklarına giydikleri çorapla yarıştı.

16 yıldır kazanıyor

16 yıldır üst üste yağlı direğin birincisi olan 48 yaşındaki balıkçı Murat Dalgakıran, geleneği bu yıl da bozmadı. 4’ncü denemesinde yağlı direkten bayrağı alarak birinciliği alan Dalgakıran, “16 yıldır aralıksız kazandığını ifade etti.

Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile yabancı ülkeleri verilen imtiyazın son bulduğunu ve Türk Limanlarının işletilmesi hakkının geri aldığını söyledi. Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi gören Karadeniz Ege ve Akdeniz gibi öneme sahip üç tarafı denizlerle çevrili ülke olduğunu kaydeden Bayram, denizleri birbirine bağlayan iki önemli su yoluna ve bir iç denize sahip, tarih boyunca bunların çevresinde yaşamış çeşitli uygarlıkları barındıran, stratejik konumu gün geçtikçe artan bir ülke olduklarını ifade etti.

DTO Antalya Şubesi Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes da, “Osmanlı Devleti tarafından kapitülasyonlarla Türk denizlerinde yük ve yolcu taşıma hakkının batılı devletlere kendi denizlerimizde ticaret yapamaz duruma geldiğimiz bir dönemin ardından Lozan Anlaşması ile Türk denizlerinde gemi işletme yani kabotaj hakkı tekrar Türklerin üzerine geçmiştir. 1 Temmuz 1926 tarihinde çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı sadece Türk gemilerine verilmiş ve böylece denizlerimizde tam bağımsızlık sağlanmıştır” dedi.

“Önümüzdeki yıl çok daha görkemli bir kutlama yapacağız”

DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ise, “Biz daha yeni göreve geldik. Biraz eksikliklerimiz var. Önümüzdeki yıl çok daha görkemli bir kutlama yapacağız. Bundan sonra çok daha güzel olacağının bilinmesini istiyorum” dedi.

Yarışmalarda dereceye girenler, çeyrek altın ve madalya ile ödüllendirildi.
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