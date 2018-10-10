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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:53

10 bin yıllık İza buğdayı yeniden toprakla buluşacak

Bolu Belediyesi, 10 bin yıldır genetiğini koruyan İza buğdayının kentte yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere alım garantili tohum dağıtacak.

10 bin yıllık İza buğdayı yeniden toprakla buluşacak
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Bolu Belediyesi, 10 bin yıldır genetiğini koruyan İza buğdayının kentte yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere alım garantili tohum dağıtacak.

Bolu Belediyesi, içerdiği protein, amino asit, mineral, karoten miktarı ve besin değeri açısından son derece zengin bir ürün olan ve ekmeklik buğdaya göre daha fazla çinko, demir, bakır, selenyum ve protein içeren yüksek besin değerli İza buğdayının kentte yaygınlaştırılması amacıyla, en az 5 dönüm araziye ekim yapmayı taahhüt eden çiftçilere sözleşme karşılığı, geri alım garantili İza buğdayı tohumu dağıtacak.

İza buğdayının 10 bin yıllık geçmişi ile modern buğdayın atası olarak bilindiğini belirten Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Bizlerde besin değeri yüksek bu ürünümüzün yaşatılması ve yaygınlaştırılması için belediye olarak seferberlik ilan ettik. İza buğdayımızı Bolu’muzun katma değeri yüksek ürünleri arasına girmesini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl belediye olarak 200 dönüm İza buğdayı ektiklerini söyleyen Yılmaz, “Buralardan elde ettiğimiz İza buğdayı tohumlarımızı bu yıl çiftçilerimizle paylaşacağız. En az 5 dönüm ekim yapmayı taahhüt eden çiftçilerimize 10 bin yıldır genetiğini koruyan İza buğdayı tohumunu geri alım garantili vereceğiz” ifadelerini kullandı.
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