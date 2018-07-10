10 dakikalık yağış Bandırma’ya yetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah erken saatlerde aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. 10 dakika süren yağış sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Bandırma’da sabah 7.00 civarında aniden bastıran sağanak yağış hayatı...

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah erken saatlerde aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. 10 dakika süren yağış sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bandırma’da sabah 7.00 civarında aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 10 dakika süren yağış sonucu il merkezinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağışın erken saatte olması dolayısıyla trafikte bir sıkıntı yaşanmazken, şehrin rögarları kısa süre içinde taştı.