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06 Ekim 2018 Cumartesi 11:04

10 markette denetim yapıldı, 7’sine idari işlem uygulandı

Siirt Belediyesi zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetim yaptı. 10 markete giren ekipler, 7’sine idari işlem uyguladı.Siirt...

10 markette denetim yapıldı, 7'sine idari işlem uygulandı
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Siirt Belediyesi zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetim yaptı. 10 markete giren ekipler, 7’sine idari işlem uyguladı.

Siirt Belediyesi zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış, bazı ürünlerin ise gramajlarında düşüş yapılarak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla kent genelinde geniş kapsamlı çalışma başlattı. Marketlere girerek, fiyat ve gramajları kontrol eden ekipler, 7 markete idari işlem yaptı.

Zabıta Şefi Özgür Eker, markette rafları dolaşarak, etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatlarını karşılaştırdıklarına dikkat çeken Eker, satışa sunulan ürünlerin gramaj kontrollerini yaparak reyon fiyatıyla kasa fiyatının farklı çıkıp çıkmadığını kontrol ettiklerini ifade etti. Denetimlerde, bazı marketlerde ürün gramajı ve etiketler arasındaki fark tespit ettiklerini vurgulayan Eker, "Bugün 10 market kontrol edildi. Bunların içerisinde 7’sine idari işlem uyguladık. Diğer marketlerin de kontrollerini yapıp ürün ve fiyat arasındaki fark tespit ettiğimiz iş yerleri hakkında da işlemlerimizi yapacağız" dedi.
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