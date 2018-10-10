10 yıl önce ameliyat ettiği hastasına 100. yaşında doğum günü sürprizi yaptı

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Doç Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, 10 yıl önce by-pass ameliyatı yaparak hayata tutunmasını sağladığı hastası Ümmühan Kuzkaya’ya 100. yaş gününde doğum günü pastası ile sürpriz yaptı.

Kahramanmaraş’ın Cağlayancerit ilçesinde yaşayan Ümmühan Kuzkaya, 2008 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası Gaziantep Medical Park Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşı ve rahatsızlığı nedeniyle hayati risk taşıyan Ümmühan nineye hastane doktoru Doç. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan ve ekibi tarafından başarılı bir by-pass ameliyatı gerçekleştirildi. Ümmühan, nine, başarılı ameliyat ve tedavinin ardından yeniden hayata bağlandı. Köyünde normal yaşamına devam eden Ümmühan Kuzkaya’yı unutmayan doktoru 10 yıl sonra doğum günü sürprizi yaptı. 100. yaşında ilk kez doğum gününü kutlayan Ümmühan Nine, kendisini ameliyat eden Doktor Mustafa Bilge Erdoğan ve hastane ekibini karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Doç Dr. Erdoğan’ın getirdiği pastayı kesen Kuzkaya’nın mutluluğu ise gözlerinden okundu.

“Ameliyat olurken beni hiç incitmedi”

Doktorunun yaptığı sürpriz nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Ümmühan Kuzkaya, “Ameliyat olurken beni hiç incitmedi. Ne olduğunu bilmedim, anlamadım bile. Ameliyat çok güzel geçti. Sizlerin de sayesinde yaşıyoruz. Bugün de bana sürpriz yaptılar. Tabi sevindim buna. Sizleri de gördüm daha çok sevindim, hocayı da görünce daha çok sevindim. Çok sağ olsun. Şaşırdım mı bilmiyorum, şaşırdıysam da ben şaşırdığımı bilmiyorum” şeklinde konuştu.

“Hastamızı ilerlemiş yaşı nedeniyle zor şartlarda ameliyat ettik”

Sürpriz yapmak için Ümmühan Kuzkaya’nın evine giden ve 10 yıl önce yaşananlar hakkında bilgi veren doktoru Erdoğan, “Ümmühan teyzeyi 10 yıl önce by-pass ameliyatı yaptık. Kendisi o zaman 90 yaşındaydı ve bize acil şartlarda gelmişti. Yaşı ilerlemiş olduğu için ameliyatı yapıp yapmama arasında kararsızdık. Çünkü ileri yaştaki hastaların by-pass’ı genç hastalara göre daha zor olur ama yapacak başka bir çaremiz yoktu. Aileye bu durumu anlattık ve ameliyatı gerçekleştirdik” dedi.

“Ümmühan teyzenin 100 yaşına gireceğini öğrendiğimizde sürpriz yapmak istedik”

Ümmühan teyzeyi ameliyat sonrasında da sürekli takip edip, bağlantıyı koparmadıklarını belirten Erdoğan, “Ümmühan teyzenin ailesiyle de zaten yıllardır süren bir dostluk ilişkimiz var. Torunu yanıma gelip Ümmühan teyzenin 100 yaşına gireceğini söylediğinde çok mutlu olmuştum. Bunun üzerine teyzemizi buraya köyüne gelip bir ziyaret etme düşüncemiz oldu. Bu sayede sürpriz yapıp kendisinin hem doğum gününü kutlamış olduk hem tekrardan görmüş olduk. Ben tekrardan kendisine sağlıklı daha nice mutlu yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.

100 yaşında ilk doğum gününü kutladı

Doğum günü sürprizi yapılan Ümmühan Kuzkaya’nın gelini Elife Kuzkaya ise, annesinin ilk defe doğum günü kutlandığını anlatarak, "Annemin daha önce hiç doğum günü kutlanmamıştı. 100 yaşında ona ilk sürprizi doktoru Mustafa Bilge Erdoğan ve Medical Park Hastanesi yaptı. Biz de, o da bu durumdan dolayı çok memnun olduk, çok sevindik” diye konuştu.