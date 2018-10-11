12. Azerbaycan Uluslararası Eğitim ve Kariyer Fuarı Başladı

Azerbaycan’da geleneksel hale gelen Uluslararası Eğitim ve Kariyer Fuarı 12’inci kez kapılarını takipçilerine açtı.

Azerbaycan’da geleneksel hale gelen Uluslararası Eğitim ve Kariyer Fuarı 12’inci kez kapılarını takipçilerine açtı.

Azerbaycan’da geleneksel hale gelen Uluslararası Eğitim ve Kariyer Fuarı başladı. Azerbaycan Eğitim Bakanlığının desteğiyle Bakü Expo Merkezi’nde bu yıl 12’incisi düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Eğitim ve Kariyer Fuarı’na 12 ülkeden 135’e yakın firma katılıyor.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldığı fuarda uluslararası eğitim kurumlarıyla Bakü’de yakından tanışma fırsatı yakalayan yerli ve yabancı öğrenciler, stant temsilcilerinden geniş bilgi alma fırsatı yakaladı.

Başta Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Almanya, Letonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti olmak üzere pek çok ülkeden katılan firmaların, lisans, yüksek lisans, doktora, eğitim seminerleri, liseler, dil kursları ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor.

12. Azerbaycan Uluslararası Eğitim Fuarı, 13 Ekim’e kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak.