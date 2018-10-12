12 yaşındaki Özbek satranççı ‘dünyanın en genç büyük ustası’ oldu

Özbekistanlı 12 yaşındaki satranç oyuncusu Cevahir Sindarov, Budapeşte’de düzenlenen "First Saturday GM" Turnuvası’nda ‘dünyanın en genç büyük ustası’ unvanının sahibi oldu.

Özbekistanlı satranç oyuncusu Cevahir Sindarov, 6-16 Ekim 2018 tarihlerinde Budapeşte’de düzenlenen "First Saturday GM" Turnuvası’nda son, üçüncü GM normunu alarak 12 yaş 10 ay ve 8 gün ile ‘dünyanın en genç büyük ustası’ oldu.

Cevahir, birinci GM normunu Haziran ayında Rusya’nın Voronej şehrinde gerçekleşen “Voronezh Open 2018” uluslararası turnuvasında, ikinci GM normunu Eylül’de Gebze’de düzenlenen 2018 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası’nda almıştı. 2003’te 12 yaş 7 ay ile gelmiş geçmiş en erken büyük usta olma rekoru sahibi olan Karjakin’den sonra ikinci en genç büyük usta olarak tarihe geçen Cevahir Sindarov, geçen yıl 11 yaşında uluslararası satranç ustası (IM) olmayı başarmıştı.