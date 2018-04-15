15 Temmuz gazisi milletvekili aday adayı oldu

15 Temmuz gazisi ve aynı zamanda 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına gelerek, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başvuru sonrası açıklama yapan Bulut, "Cumhurbaşkanımızın yanında olup bütün terör örgütleriyle daha diri bir mücadele edebilmek için mecliste bulunma arzusundayız. İnşallah Cumhurbaşkanımız ve ekibi de bizleri uygun görürlerse biz bu mücadelemizi ilelebet sürdüreceğiz" dedi.

15 Temmuz gazisi ve aynı zamanda 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, AK Parti İstanbul Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu. Sabah saatlerinde, platform üyeleri ve aile yakınlarıyla birlikte AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına gelen Bulut, aday adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Cumhurbaşkanımız uygun görürlerse, mücadelemizi ilelebet sürdüreceğiz”

Üzerinde gazilerin talepleriyle bir baskı oluştuğunu belirten 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, “Gazilerimizi temsilen, iş hayatındaki statükoyu da yıkmak için, Cumhurbaşkanımızın yanında olup bütün terör örgütleriyle daha diri bir mücadele edebilmek için mecliste bulunma arzusundayız. İnşallah Cumhurbaşkanımız ve ekibi de bizleri uygun görürlerse biz bu mücadelemizi ilelebet sürdüreceğiz. Ülkemizi kalkındırmak için, özellikle statükolarla uğraşacağız. Milletle devleti birleştireceğiz. Sevgiyle, muhabbetle inşallah ülkemizi kalkındıracağız. Bunun için buradayız. Ak sevdamız içimizde yaşıyordu. İnşallah bundan sonra da dilimizde, gönlümüzde ve milletimizin yanında olmaya, hep beraber bu sevdayı yaşatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“İnşallah Reisimizin yöneteceği tek başlı sisteme geçeceğiz”

Ülkemizin hep geride bırakıldığını ifade ederek konuşmasını sürdüren Bulut, “Neden? Yöneticiler hep vesayetle yönetmişler. Hep emperyalistlerin etkisi altında kalmışlar. Üretenleri engellemişler. Bu engellerin kalkması için, statükoların bitmesi lazım. Onun için de çift başlı bir sistemden, inşallah Reisimizin yöneteceği, vatan sevdalılarının yöneteceği, tek başlı bir sisteme geçeceğiz. Yukarıdan söylenen söz tabandan hissedilecek. Çok önemsiyoruz cumhurbaşkanlığı sitemini. Onun için de bütün vatandaşlarımızdan cumhurbaşkanlığı sistemine sahip çıkmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Mazlumların hamisi olacağız”

Hiçbir şekilde hukuksuzluğa izin vermeyeceklerini söyleyen Bulut, “Statükoya izin vermeyeceğiz. Bu milletin dediği olacak. Mustafa Kemal Atatürk ne diyordu; ’Egemenlik Kayıtsız ve Şartsız Milletindir.’ 15 Temmuz’da milletin olmuştur. İnşallah bundan sonra da ilelebet milletin olacak. Ve dünyanın 5’ten büyük olduğunu Türkiye’nin inşallah çok kısa sürede o 5’lerin içerisine girmesiyle birlikte göstereceğiz. Mazlumların hamisi olacağız. Bu da bizim boynumuzun borcu” dedi.