15 Temmuz şehidi ikiz polislerin eşleri de polis oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara’da Gölbaşı Özel Harekat Merkezinde şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin eşleri Emine ve Kübra Oruç, polis oldu.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)’nde eğitimlerini tamamlayan şehitlerin eşleri, 764 polis adayı ile birlikte yemin ederek mezun olmanın gururunu yaşadı. Tören POMEM Müdürü Niyazi Turgay’ın konuşması ile başladı.

POMEM Müdürü Turgay, “Bugün mezun edeceğimiz 275 kadın 489 erkek olmak üzere toplam 764 öğrencimiz ile birlikte açıldığı 1995 yılından bu güne kadar toplam 11 bin 80 öğrenci mezun etmiş köklü bir eğitim kurumudur” dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı ve dereceye giren polis okulu öğrencilerine hediye ve teşekkür plaketi protokol mensupları tarafından verildi. Mezun polis adaylarının yemin etmesinin ardından genç polisler kep atarak aileleri ile buluşup büyük sevinç yaşadı. Ankara’da Gölbaşı Özel Harekat Merkezinde şehit düşen polislerin eşleri Kübra ve Emine Oruç da yakınlarıyla mezun olmanın gururunu yaşadı. Programa katılan şehit Ahmet ve Mehmet Oruç’un babası Ali Oruç, çocuklarına yazdığı şiiri okuması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Program sonrası duygularını açıklayan baba Ali Oruç, “Duygularım anlatılacak bir şey değil. Bunlarda benim bir evlatlarım. Bunların bugün mezuniyeti var. Bunları kutluyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Ben de bu duyguyu yaşadım. Ahmet’im, Mehmet’im ile. Cenabı Allah onlara şehitlik nasip etti. Sonsuz şükürler olsun. Allah’ıma hamdolsun. Ben evlatlarımla gurur duyuyorum. Gelinimde burada mezun oldu. Evladımın bıraktığı yerden devam ediyor. Onun da görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Aksaray Şehit Önder Güzel POMEM’de düzenlenen mezuniyet törenine, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Fuat Anık, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, POMEM Müdürü Niyazi Turgay, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, protokol mensupları, şehit polisler Ahmet ve Mehmet Oruç’un babası Ali Oruç, mezun polislerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.