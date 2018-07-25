15 Temmuz’a karşı şiirli duruş

Avrasya Yazarlar Birliği tarafından çıkarılan Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyat Dergisi’nin 139. sayısı yayınlandı. Dergide, 15 Temmuz hain darbe girişimine atfen Nihat Gül’ün yazdığı ‘Ölmek İçin Güzel Bir Gün’ şiiri yürek burkuyor.

Türkçe’nin konuşulduğu coğrafyaya hitap eden edebiyat dergisi ’Kardeş Kalemler’, Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Türkçe’nin farklı renklerini temsil eden edebiyatlar arasında kalıcı köprüler kurmayı amaçlıyor. Bu amaçla yola çıkan dergi Temmuz 2018/139. sayısı ile taçlandırdı. Kardeş Kalemler’in bu sayısında Nihat Gül, Memmed İsmayıl, Ferman Kulamoğlu, Rahmi Ali, Yakup Ömeroğlu, Feruza Burhanova, Cemile Kınacı gibi edebiyat dünyasının yakından tanıdığı isimlerin kaleme aldıkları yazı ve şiirler okuyucuyla buluşuyor. Genel Yayın Yönetmenliğini Şair Ali Akbaş’ın yaptığı Kardeş Kalemler’in ‘editör’ yazısında ise ağırlıklı olarak Gürcisitan Türkleri’ne değiniliyor. Gürcistanlı Türkler’in edebiyat dünyalarına selam gönderilen yazıda ayrıca Kazakistan’da Türk dünyasının manevi merkezlerinden olan Türkistan şehrinin eyalet merkezi olarak belirlenmesi ve önceden Güney Kazakistan olan eyalet adının da Türkistan olarak değiştirilmesinin önemine vurgu yapılıyor.

"Ölmek İçin Güzel Bir Gün"

Şair Nihat Gül’ün yazdığı ‘Ölmek İçin Güzel Bir Gün’ şiiri ise derginin en ilgi çeken bölümlerinden birini oluşturuyor. Yürek burkan şiirin bir kısmı ise şöyle:

Eller vardı o gece mahremimize uzanan,

Kirli ve karanlık

Cüzdanlara giren yıllardır, ceplere sokulan,

Kalemlerini kıran mazlumların, vicdanları somuran

Parmakları tetikteydi aynı ellerin,

Kanlıydı artık

Birer kurşun oldular bu kez masumlara sıkılan.

Yarası büyüktü milletin acısı derin

Bizi sarmalayan bir buruk hüzündü,

Onbeş Temmuz Ölmek için güzel bir gündü.