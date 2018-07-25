155 bin 350 kişinin pasaportlarındaki iptal şerhi kaldırıldı

İçişler Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırıldı.

İçişler Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırıldı.

İçleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “6749 sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) değiştirilerek kabul edilmesine dair Kanun’un 5. maddesine göre pasaport birimlerine isimleri bildirilen kişilere ve bu kişilerin eşlerine ait pasaportlar genel güvenlik açısından iptal şerhi konularak iptal edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarının icrası kapsamında Olağanüstü Hal uygulamasının bitimine müteakip İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır” denildi.