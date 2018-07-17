17 haneli Borcak köyü 2 gündür susuz

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Borcak köyünde iki gündür gelmeyen sular köylüleri tedirgin ederken, köylüler susuzluktan hayvanların hasta olmasından endişe ediyor.Edinilen bilgiye göre, Borcak köyünde iki önce gün su kesintisi yaşandı....

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Borcak köyünde iki gündür gelmeyen sular köylüleri tedirgin ederken, köylüler susuzluktan hayvanların hasta olmasından endişe ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Borcak köyünde iki önce gün su kesintisi yaşandı. İki gün geçmesine rağmen hala suların gelmemesi sonrasında köye tankerler ile su getirildi. Bu da yetersiz kalınca 17 haneli köyde susuzluk büyük bir sorun haline geldi. Saatlerdir susuz olan köyde vatandaşlar bulaşık ve çamaşırlarını da yıkayamazken hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı günlerde duş dahi alamıyor.

Tankerler ile köye getirilen suyu hayvanları ve tuvalet ihtiyaçları için kullanan köylüler, içme suyunu ise ilçeden getirdikleri hazır su ile karşılıyor. Vatandaşlar, susuzluğunun devam etmesi sonrasında sıcaktan hayvanların telef olmasından korkuyor.