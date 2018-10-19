GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:08

19. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali nefes kesiyor

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde düzenlenen 19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, nefes kesen gösteriler ile devam ediyor.19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’nin ikinci gününde Türk Hava Kurumu...

19. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali nefes kesiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde düzenlenen 19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, nefes kesen gösteriler ile devam ediyor.

19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’nin ikinci gününde Türk Hava Kurumu pilotları microlight ve paramotor gösterisi yaparken, base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezi olan 1965 rakımlı Babadağ’dan uçan pilotların gökyüzünde yaptıkları şov, Belcekız Plajı’nda vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Festival Komitesinden Bülent Demirtan, 19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’nin ilk gününde halk ve engelli vatandaşların uçuş yaptığını söyledi. Festivalin dünyanın çeşitli noktalarından gelen pilotlarla gösterilere devam ettiğini belirten Demirtan, "Bu yıl rekor bir katılım oldu. Tarihinde ilk defa 900’e yakın katılım oldu. Geçtiğimiz yıl aramızdan paraşüt pilotu Thomas Lednik anısına da uçuşlar gerçekleştireceğiz. Bu yıl geçtiğimiz senelerden farklı olarak Türkiye Akrobasi Yamaç Paraşütü FAİ onaylı uluslararası yarışmanın bir ayağı burada düzenleniyor. Bu da festival içerisinde gerçekleştirilecek” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku