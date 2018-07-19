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19 Temmuz 2018 Perşembe 17:16

19 yaşındaki genç kalbine yenik düştü

Sinop’un Erfelek ilçesinde 19 yaşındaki genç ölü bulundu.Olay dün gece saat 22.00 sıralarında Hayvan Pazarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi....

19 yaşındaki genç kalbine yenik düştü
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Sinop’un Erfelek ilçesinde 19 yaşındaki genç ölü bulundu.

Olay dün gece saat 22.00 sıralarında Hayvan Pazarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik kontrolünde ölen kişinin Dereköyü nüfusuna kayıtlı Orhan K. (19) olduğu belirlendi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Motosikletle olay yerine gelen Orhan K.’nin kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin ediliyor.

Gencin yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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