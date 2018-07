2 bin 500 yıllık antik havuz turistle doluyor

Denizli’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale’de yer alan Hierapolis Antik Kenti’nde bulunan antik havuza turistler akın ediyor. Termal özelliği bulunan antik havuzda günde 2 bin 500 yerle ve yabancı turist şifa arıyor.

Yüzyıllardır sağlık merkezi olarak bilinen Pamukkale, günümüzde de bu özelliğini koruyor. 1988’den bu yana Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’de bulunan Hierapolis Antik kenti içerisindeki antik termal havuz, dünyanın her yerinden ziyaretçilerine yılın her döneminde sağlık hizmeti sunuyor. Yılın en yoğun günlerini yaşayan antik termal havuzda günde 2 bin 500 kişi şifa arıyor. Kışın 33, yazın ise 36 derece sıcaklık sunan termal havuz, insan sağlığına olan faydaları ve görünümüyle misafirlerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Ülkemizin tüm bölgeleri başta olmak üzer dünyanın her yerinden turistlerin akın ettiği havuza, özellikle Rus ve Uzak Doğulu turistler yoğun ilgi gösteriyor.

“Havuzu gelen ziyaretçi sayısı günlük 12 bine kadar çıkıyor”

Pamukkale İşletme Müdürü Kazım Tali, Hiarapolis Antik Havuzu’na günlük ortalama 2 bin 500 ziyaretçinin antik havuza girdiğini belirterek, “Antik havuz 6’ncı yüzyılın sonlarında depremlerden oluşmuş doğal bir havuz. Kuyun içerisindeki kalsiyum karbonat oranının yüksek olmasından dolayı travertenlerin oluşmasını sağlamış yüzyıllarca. Suyun kışın sıcaklığı 33 derece yaz döneminde ise bu sıcaklık 36 dereceye kadar çıkabilmektedir. Alana giriş sayısı özellikle yaz dönemlerinde günlük 8 bin ile 12 bin kişi arasında. Bu sayının yaklaşık yüzde 20’si havuza girmektedir, günde yaklaşık 2 bin-2 bin 500 kişi civarında bir ziyaretçi akını söz konusu” dedi.

“Geçtiğimiz yıllara göre 20-25’lere varan bir artış söz konusu”

Havuza gelen ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yıllara göre yüzde 25’lere varan bir artış olduğunu kaydeden Tali, “Birçok cilt rahatsızlığına kalp rahatsızlığına eklem rahatsızlıklarına çok iyi geldiği için insanların çok tercih ettiği özellikle Rus ziyaretçilerimizin tercih ettiği bir havuz. Geçen yıllara göre giriş sayılarımızda ciddi bir artış söz konusu. Özellikle 2016 ve 2017 sayıları ile kıyasladığımız zaman yüzde 20-25’lere varan bir artış söz konusu. Bu hem havuza giriş hem ören yerine giriş sayıları itibariyle böyle” şeklinde konuştu.