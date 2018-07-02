GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:08

2 bin yıllık tarihi stadyumdan 2024 Avrupa Şampiyonası çağrısı

Antalya’da bulunan ve 2 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Perge Antik Kenti’nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye’de oynanması çağrısında bulundu.Antalya Kent Konseyi, 2024 Avrupa Şampiyonası’nın...

2 bin yıllık tarihi stadyumdan 2024 Avrupa Şampiyonası çağrısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya’da bulunan ve 2 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Perge Antik Kenti’nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye’de oynanması çağrısında bulundu.

Antalya Kent Konseyi, 2024 Avrupa Şampiyonası’nın Türkiye’de yapılmasına destek vermek amacıyla kamuoyu oluşturma çalışmaları kapsamında Antalya’nın 17 kilometre uzağında bulunan tarihi Perge Antik Kenti’nde bir araya geldi. Konseye, Gençlik ve Spor Grubu üyesi olan kurum ve kuruluşlar da destek verdi. 30’a yakın öğrencinin de bulunduğu çağrıda farklı ülkelere ait bayraklar yer aldı.

Perge’de bulunan stadyum içerisinde çağrıda bulunan Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, "Eğer genelde spor, özelde futbol insan için yapılıyorsa Türkiye en uygun yerdir. Antik devirlerden bugüne kadar bölgede farklı kökenlerden farklı dilleri konuşan insanların birlikte yaşadığı, tercihinin sürekliliğini, bugün milyonlarca turistin uğrak yeri olmasıyla bu tercihin sürdürülebilirliğine vurgu yapmaktadır. Anadolu’nun en iyi korunmuş ikinci stadyumu konumuna sahip şampiyonlar çıkmış bir spor kentinden sporla da tarihinin derinliklerine köprü olan Perge stadyumundan sesimizi duyurmak istiyoruz. UEFA Euro 2024 Avrupa Kupası Futbol Şampiyonası kesinlikle ülkemizde gerçekleşmelidir" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku