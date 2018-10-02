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12 Ekim 2018 Cuma 14:28

2 binden fazla kişinin öldüğü depremden geriye enkaz kaldı

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, en az 10 bin kişinin yaralandığı felaketten geriye enkaz kaldı.Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda 28 Eylül Cuma günü meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem...

2 binden fazla kişinin öldüğü depremden geriye enkaz kaldı
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Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, en az 10 bin kişinin yaralandığı felaketten geriye enkaz kaldı.

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda 28 Eylül Cuma günü meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve tetiklediği tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 245’e yükselmişti. 10 bin 700 kişinin yaralandığı felaket geriye büyük bir enkaz bıraktı. Depremin ardından geriye kalan enkaz havadan görüntülendi. Evlerin kullanılamaz hale geldiği anlaşılan görüntülerde, yüzlerce arama kurtarma görevlisinin kepçelerle arama çalışmalarını sürdürdüğü görülüyor. Bölge büyük yıkıma uğrarken, her gün binlerce ailenin hayatını sürdürdüğü evlerden geriye enkaz kaldı.

671 kişi hala kayıp

Yaşanan felaketin ardından bölgede hala 671 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Birçok köyde 67 binden fazla evin toprak kayması sonucu çamur altında kaldığı, 330 bin kişiye barınak sağlanamadığı aktarıldı. Deprem sonucu oluşan tsunami ve toprak kaymaları 2 bin 700’den fazla okul ve 20 sağlık tesisine de zarar verdi.

Bölgede, enkaz altında kalan olabileceği ihtimaliyle arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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