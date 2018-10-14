2017 yılında uyuşturucudan 941 kişi öldü

Türkiye genelinde 2017 yılında uyuşturucu madde kullanımından dolayı 941 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 564’ünün ölüm sebebi bonzai olurken yüzde 96,6’sının erkek, yüzde 3,4’ünün kadın olduğu açıklandı. Ölen 3 kişinin 14 yaşında olduğu bildirildi.

Türkiye genelinde 2017 yılında uyuşturucu madde kullanımından dolayı 941 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 564’ünün ölüm sebebi bonzai olurken yüzde 96,6’sının erkek, yüzde 3,4’ünün kadın olduğu açıklandı. Ölen 3 kişinin 14 yaşında olduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) 2017 verileri kullanılarak, "Türkiye 2018 Uyuşturucu Raporu"nu hazırlandı.

Uyuşturucuda ölüm sayısı 941

Doğrudan Madde Bağlantılı Ölüm verilerine göre (MBÖ), 2017 yılında meydana gelen 941 doğrudan narkotik madde bağlantılı ölümün 36’sı uçucu madde kullanımından dolayı olurken, ölenlerin 20 farklı ülke vatandaşı olduğu, 886’sının ise Türk olduğu kaydedildi. 2017 yılında 941 madde bağlantılı ölüm olayının yüzde 60’ının (564) bonzai yüzünden olduğu tespit edildi.

2013 yılında 232 olan doğrudan MBÖ; 2014 yılında yüzde 114 artışla 497, 2015 yılında yüzde 19 artışla 590, 2016 yılında ise yüzde 56 artışla 920 oldu. MBÖ yükselişi Avrupa Raporlarına, ‘Türkiye’nin veri toplama ve raporlama alanındaki gelişmelerden kaynaklanmaktadır’ şeklinde yansıdığı ifade edildi.

Çoğu erkek

2017 yılı madde bağlantılı ölümlerin cinsiyete göre dağılımında, ölenlerin yüzde 96,6’sının erkek, yüzde 3,4’ünün ise kadın olduğu vurgulandı. Ölenlerin yaşları incelediğinde en yaşlı 1 ölümün 78, en küçük 3 ölümün ise 14 yaşında olduğu görüldü.

Türkiye genelinde 2016 yılında toplam 81 bin 222 uyuşturucu olayı görülürken, 2017 yılında yüzde 45,87 artış kaydedilerek 118 bin 482 olay meydana geldi. Bu olaylarda bir önceki yıla göre yüzde 48,92 artışla, 170 bin 175 şüpheli yakalandı.

Eroinde yüzde 60,1 oranında artış

Ülke geneli 2017 yılı eroin olay sayısında, 2016 yılına göre yüzde 58,1 oranında artış yaşandı. Eroin olay sayılarında 2017 yılında yaşanan artışla birlikte, şüpheli sayılarında da bir önceki yıla göre yüzde 60,1 oranında artış gerçekleşti.

Türkiye’de 2017 yılında 50 bin 650 esrar olayı meydana geldi, bu olaylarda 74 bin 215 şüpheli yakalandı ve 175.808 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gerçekleşen uyuşturucu olaylarının yüzde 42,7’sinin esrar olayı olduğu belirtildi ve 2017 yılından bir önceki yıla oranla yüzde 26,8’lik bir artış yaşandı.

Kokain şüpheli sayısında yüzde 133,8 oranında artış

2017 yılında 3 bin 886 kokain olayı gerçekleşti, bu olaylarda 5 bin 145 şüpheli yakalandı ve bin 485 kilogram kokain ele geçirildi. 2017 yılında kokain olay sayılarında geçen yıla oranla yüzde 163,3’lük, şüpheli sayılarında ise yüzde 133,8 oranında artış görüldü.

2017 yılında Türkiye’de 7 bin 768 metamfetamin olayı gerçekleşti. Bu olaylarda 11 bin 122 şüpheli yakalandı ve 659 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Türkiye’de metamfetamin maddesi 2009 yılından itibaren görülmeye başlandı ve bu yıldan itibaren olay sayısının artış gösterdiği bildirildi. 2017 yılında metamfetamin olay sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 119,1 artış kaydetti.

Öte yandan raporda, 2017 yılı içerisinde Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattından alınan hizmet sayısı ve konu başlıkları da bildirildi. Tedavi talebi için 23 bin 898, 18 yaş altı madde kullanımıyla ilgili şüphe duyulması, konuya ilişkin bilgi alma ve tedavi talebi için bin 422, alkol bağımlılığı hakkında bilgi alma için ise 4 bin 969 arama geldiği belirtildi.