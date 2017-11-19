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19 Kasım 2017 Pazar 17:10

2018 için Almanların tatil tercihi Türkiye olacak

Son iki yıldır Almanya pazarında düşüş yaşayan Türk turizminde 2018 için olumlu sinyaller gelmeye başladı. Focus Online haber sitesi, Türk turizmi ile ilgili olumlu gelişmelere yer verdi.

2018 için Almanların tatil tercihi Türkiye olacak
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Son iki yıldır Almanya pazarında düşüş yaşayan Türk turizminde 2018 için olumlu sinyaller gelmeye başladı. Focus Online haber sitesi, Türk turizmi ile ilgili olumlu gelişmelere yer verdi.

Alman Focus Online haber sitesi, Türk misafirperverliğine dair tur operatörlerinin görüşlerine yer verdiği haberinde, Alman pazarında 2018 yılında Türkiye’nin önemli bir yükseliş beklediğine vurgu yaptı. Terör saldırıları ve darbe teşebbüsü yüzünden güvenlik zafiyeti gerekçesiyle Türkiye’de tatil yapamayan Almanların gözünde Türkiye imajının yeniden eski günlerine dönmeye başladığı belirtildi. Haberde Alman seyahat derneği DRV’nin 2018’in ön rezervasyonlarında İspanya ve İtalya’nın ardından en çok turistin tercih ettiğini ülkenin Türkiye olduğu ve bunu da yapılan ön rezervasyon rakamlarının ortaya koyduğuna yer verildi.

2015 yılında Almanya’dan Türkiye’ye 5 milyon 580 bin 792 turist geldiği, 2016 yılında yaşanan olumsuzluklardan dolayı bu rakamın 3 milyon 890 bin 74 kişiye gerilediği, 2017 yılında ise son dakika satışlarıyla yükseliş kaydedildiği belirtilen haberde, 2018 yılında ise yükselişin artacağı, eski günlerine döneceğine vurgu yapıldı. Türkiye’ye turist gönderen TUİ, FTİ ve Thomas Cook gibi turizm devleri, Türkiye satışlarındaki yükselişi teyit ederek, artışın devam ettiğini duyurdular.

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