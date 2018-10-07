2018 Ortaöğretim KPSS başladı

2018 Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) saat 10.15 itibariyle başladı. Sınava girmek için sınav merkezlerine gelen adaylar didik didik arandıktan sonra sınav salonuna alındı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca...

2018 Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) saat 10.15 itibariyle başladı. Sınava girmek için sınav merkezlerine gelen adaylar didik didik arandıktan sonra sınav salonuna alındı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2018 Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Tek tek aranan adaylar, daha sonra sınav salonlarına alındı. KPSS sınavı saat 10.15 itibariyle başladı.

“İnşallah bu sefer daha iyi olur”

Geçen yıl da KPSS sınavına girdiğini söyleyen Zeytun Şimşek, “Heyecan var evet. Tabii ki çalıştık. Daha önceki sınavlar kolaydı aslında ama puanlar yetersiz oluyor. İnşallah bu sefer daha iyi olur” dedi.

"Sınavım iyi geçer diye düşünüyorum”

Sınava gireceği için heyecanlı olmadığını belirten Eda Işık, "İyi çalıştım, iyi geçer diye umuyorum. İnşallah iyi geçer, herkesin iyi geçer. Daha önce de girdim aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Ne eksik, ne fazla yine aynı zorlukta olur” diye konuştu.