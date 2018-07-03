2018’in ilk 6 ayında Kızılay’a 1 milyon 288 bin 929 ünite kan

Düzenli kan bağışı programını 2005 yılından itibaren yürüten ve Türkiye’de ihtiyaç duyulan kanı karşılamak için çalışan Türk Kızılayı, 2018 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 288 bin 929 ünite kan bağışı aldı. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen TÜRKÖK projesinde ise toplam kayıtlı bağışçı sayısı 333 bin 167 kişiye ulaştı.

Düzenli kan bağışı programını 2005 yılından itibaren yürüten ve Türkiye’de ihtiyaç duyulan kanı karşılamak için çalışan Türk Kızılayı, 2018 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 288 bin 929 ünite kan bağışı aldı. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen TÜRKÖK projesinde ise toplam kayıtlı bağışçı sayısı 333 bin 167 kişiye ulaştı.

Türk Kızılayı, Türkiye genelinde 300 noktada kan bağışı almaya devam ediyor. 2017 yılının ilk altı ayında 1 milyon 219 bin 690 ünite kan bağışı alan Türk Kızılayı, 2018 yılının aynı döneminde 1 milyon 288 bin 929 ünite kan bağışına ulaştı.

2018 yılının ilk 6 ayında toplanan kan bağışı sayısı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterirken, en fazla artış sırasıyla Diyarbakır, Malatya ve Samsun’da gerçekleşti.

En fazla bağış Avrupa Bölge Kan Merkezinde

Kan bağışında İstanbul’da bulunan Avrupa Bölge Kan Merkezi birinci sırada yer aldı. 2017 yılının ilk 6 ayında 150 bin 138 ünite kan bağışı alan merkez, 2018 yılında da artış gösterip 164 bin 892 ünite kan bağışı aldı. Bölgeler arasında ikinci sırada ise İzmir’de bulunan Ege Bölge Kan Merkezi yer aldı. Onu, Ankara’da bulunan Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi takip etti.

Kadın bağışçıların sayısında yüzde 9 artış

Türkiye genelinde yürütülen kan bağışı çalışmaları sonucunda elde edilen verilere göre 2018 yılının ilk 6 ayında toplanan 1 milyon 288 bin 929 ünite kan, toplamda 1 milyon 230 bin 310 kişiden alındı. Kan bağışında bulunanların yüzde 86’sını erkekler oluştururken, yüzde 14’ünü ise kadınlar oluştu. 2018 yılı ilk 6 ayındaki kadın bağışçı sayısı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artarak 14 bin 22 kişi oldu.

TÜRKÖK’te 2 bin 921 eşleşme

İlik nakli ve kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde yürütülen “TÜRKÖK” projesine ise toplamda 333 bin 167 kişi kök hücre bağışçısı oldu.

Proje kapsamında, 2018 yılının ilk 6 ayı için 40 bin kök hücre bağışçısı kazanımı hedeflenirken, 56 bin 864 kök hücre bağışçısı kazanılarak, ilk 6 aylık hedef, yüzde 142 oranında gerçekleşti. Alınan kök hücre örneklerinden 2 bin 921 eşleşme sağlanırken, 722 hastaya ise nakil yapıldı. Eşleşmelerin yüzde 97’si yurt içindeki hastalarla, yüzde 3’ü ise yurt dışındaki hastalar ile gerçekleşti.