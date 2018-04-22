22 aydır tedavi gören 15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman taburcu oldu

15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaralanarak gazi olan Mehmet Yaman, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Köprüsü’nde vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılan Mehmet Yaman, Şişli’de tedavi gördüğü özel hastaneden taburcu oldu. Yaklaşık 22 aydır tedavi gören Yaman’ın doktoru Prof. Dr. Tunç Öktenoğlu, "Geldiğinde genel durumu çok kötüydü. Geldiği güne göre kıyaslarsak çok önemli bir aşama kaydetti. Zor bir süreçti aile açısından. Bu hastamızı cildiye bölümümüz dahil, psikiyatri bölümü dahil tüm bölümler ilgilendi. Gerekli katkıyı sağladılar. Bugüne gelebildik. Bizim açımızdan sevindirici bir durum. En azından hastamızı evine gönderebilecek bir duruma getirdik. Ancak tedavisi sürecek’’ şeklinde konuştu.

Eşinin meydanlara Allah için çıktığını söyleyen Dilek Yaman, "Hastaneye geldiğinde sadece kalbi atıyordu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mehmetimi önce rabbim sonra doktorlar bağışladı bana ya binlerce şükürler olsun. Bugün çıkıyoruz, sevinci ve hüznü bir arada yaşıyorum. İnşallah bundan sonra çocuklarımızla beraber güzel bir yaşam geçiririz. O gün Allah için çıktı eşim herkes gibi. Kaderimizde varmış, inşallah daha da iyi oluruz’’ ifadelerini kullandı.

Hastane çalışanlarının Gazi Mehmet Yaman’a aileden biri gibi davrandıklarını vurgulayan Dilek Yaman, "Namazını kıldı ardından dışarı çıktı. Önce Kısıklı’ya gitmişler. Kısıklı’da yollar kapalı olduğu için arabayı bırakarak direk köprüye yürümüşler. Kendisi ilk gidenlerden biri. Sonlara doğru bir TOMA patlamış ve o anda yere düşmüş. O anları hatırlıyor. En azından şimdi konuşuyor, derdini anlatabiliyor, bu da büyük bir nimet bizim için. Kendisi daha da iyi olacak. Rabbim bizi buraya kadar getirdiyse bırakmayacak, ben buna da inanıyorum. Eşimi bir hasta gibi değil de kardeş gibi, kendi ailelerinden biri gibi davrandılar. Biz buraya geldiğimizde çok kötüydük. Çok kötü günler geçirdik ancak sonu iyi oldu’’ ifadelerini kullanarak doktorlara teşekkür etti.

Tedavi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını belirten Dilek Yaman, "Geçen yıl Ocak ayının sonunda Başbakanımız buraya geldi. Cumhurbaşkanımız ise evimizi ziyaret etti. Kendilerini tekrar bekliyoruz. Çünkü Mehmet’e büyük moral olur’’ ifadelerini kullandı.