23 Nisan Kadıköy’de karnaval havasında kutlandı

Kadıköy’de düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri, renkli görüntüler oluşturdu. Karnaval havasında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar birbirinden eğlenceli etkinliklerle dolu dolu bir bayram geçirirken aileler de çocuklarıyla birlikte güzel havanın tadını çıkardı.

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kültür merkezlerinden parklara, sokaklardan sahnelere pek çok alanı çocuklar için bayram yerine dönüştürdü. 4 gün boyunca Kadıköy’ün farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinliklerin merkezi Selamiçeşme Özgürlük Parkı oldu. Karnaval yerine dönüşen Özgürlük Parkı’nda her yaştan çocuğun ilgisini çekecek onlarca etkinlik alanı hazırlandı.

İlk kez ‘Çocuk Meclisi’ kuruldu

Özgürlük Parkı’nda temsili olarak ilk kez Çocuk Meclisi kuruldu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, bir günlüğüne meclis yetkilerini çocuklara bıraktı. Tiyatro Gülgeç’in kuklaları Tarçın ve Emre parkı ziyaret ederek, çocuk haklarını konuşmak için mecliste söz aldı.

Özgürlük Parkı’nda çocuk şenliği

Selamiçeşme Özgürlük Parkı, birbirinden farklı ve renkli etkinlikleriyle 23 Nisan’ın en canlı noktalarından birisi oldu. Çocukların tiyatrodan spora, müzikten karikatüre kadar pek çok konuda deneyim kazandığı etkinlikler kapsamında Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi tarafından hazırlanan “Empati Sahnesi”, “Gözleri Bağlı Satranç”, “İşaret Dili Atölyesi” ve “Anlat Bakalım” atölyelerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuk Sanat Merkezi tarafından hazırlanan “Bir Çocuğun Otoportresi” atölyesi; Karikatür Evi tarafından hazırlanan “Karikatür Atölyesi”; Toplumsal Eşitlik Birimi tarafından hazırlanan “Benim Haklarım” atölyeleri çocuklar için birer eğlence merkezine dönüştü. “Uçurtma Atölyesi”, “İp Sanat Atölyesi”, “Spor Atölyesi”, “KompostAtölyesi”, “Arkeoloji Atölyesi”, “Kukla Atölyesi” gibi renkli birçok etkinlik katılımcılara güzel anlar yaşattı.

Sokak oyunları unutulmadı

Özgürlük Parkı bir nostaljiye de ev sahipliği yaptı. Sokak oyunları alanında çocuklar anne-babalarının sokaklarda oynadığı oyunları oynama fırsatı buldu. Sek sek, yakan top, çuval yarışı, dokuz taş oynayan çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi.

Çocukların eğlenceli ve güzel bir bayram geçirmesini istediklerini belirten Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu,"Çocuklar bizim her şeyimiz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu bir gün . Osmanlı İmparatorluğu parçalanıyor, ve Cumhuriyet kuruluyor. Mustafa Kemal Atatürk tüm bunların en güzel güvence altına çocuklarla alınacağını bilerek bugünü onlara hediye etti. Mutluyuz. Çocuklarımızın Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramlarını kutluyoruz. Eğitimde, sağlıkta, sporda her geçen gün daha iyiye gidip bu ülkeyi daha yükseğe taşıyacaklar. 23 Nisan’ın çocuklar için eğlenceli , güzel bir gün olmasını istedik. Etkinlikler var, konserler var, çocuk meclisi var" dedi.

"Bugünün tadını herkes çok güzel çıkarmalı”

Karikatür çizmeyi çok sevdiğini söyleyen Bartu Yıldız isimli minik, "Bize 23 Nisan’ı karikatürle anlatın dediler. Ben de bu gördüğünüz resmi yaptım. Dünyayı ve gezegenleri esprili bir dille anlattım. Günüm çok güzel geçiyor. Bugünün tadını herkes çok güzel çıkarmalı ” dedi.

Gözleri kapalı satranç oynadılar

Ali Suat Özbüyük ise, "Bugün satranç oynadım, madalya kazandım, futbol oynadım. Gözlerim kapalı olmasa daha iyi oynardım. Karışık hamleler yaptığım için zorlandım. Sanki hiç bir şey yok, rastgele dokunup onu oynatıyorum gibi hissettim. Özlemişim 23 Nisan’ı 23 Nisan en sevdiğim bayram. Futbol oynamayı da çok seviyorum, satrancı da çok iyi biliyorum.Kitap okumayı çok seviyorum" diye konuştu.