23 yıllık başkan görevi bırakıyor

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Musa Çelikkol, 6 Mayıs’ta yapılacak olan genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. 68 yaşındaki Çelikkol, Denizli’de en uzun başkanlık yapan isim ünvanını taşıyor. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına ise Turgut Devecioğlu adaylığını açıklayan isim oldu.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 6 Mayıs Pazar günü yapılacak genel kurulunda 23 yıldır birlik başkanı görevini yapan Musa Çelikkol, aday olmadığını açıkladı. Musa Çelikkol’un esnaf odalarındaki yöneticilik görevi, 1968 yılında başladı. Bu tarihte Denizli Şoförler ve Otomobilciler Odası’na yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Çelikkol, 2 yıl sonra mevcut başkanın ayrılmasıyla 1970’te başkan oldu. 1975’te gerçekleştirilen genel kurulda ise seçilerek başkan olarak görevine devam eden Çelikkol, 1995 tarihinde de Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne başkan seçildi. Çelikkol, hem Şoförler Odası, hem de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlıklarını 10 yıl birlikte yürüttü. Musa Çelikkol, 2005 yılında ise Denizli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı’ndan ayrıldı. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’nı 2018 yılına kadar sürdüren Çelikkol, son genel kurulda aday olmayacağını açıklayarak 23 yıllık birlik başkanlığını tamamladı. Hem Şoförler ve Otomobilciler Odası, hem de Esnaf Odaları Birliği’nde girdiği her seçimi kazanan Çelikkol, 4 yıl önce yapılan son genel kurulda devam etmeme kararını açıkladığını hatırlatarak, "Ben o zaman 4 yıl daha görev yapıp bırakacağımı deklare etmiştim. Bugün o kararımı uyguluyorum" dedi.

Turgut Develioğlu adaylığını açıkladı

Denizli Esnaf ve Sanatkarları Birliği Başkanlığı’na Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu aday olduğunu açıkladı. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Musa Çelikkol’un da katıldığı toplantıda Turgut Devecioğlu, devralacakları bayrağı daha ileriye götürmek için çalışacaklarını söyledi. Devecioğlu "Esnaf teşkilatları olarak her birimiz alanlarımızda mesuliyetli bir vazifeyi başarıyla yerine getiriyoruz. Atalarımızdan bizlere tarihi bir miras olarak emanet bırakılan Ahilik geleneğini yaşatmak ve yeniliklerle daha güçlü geleceğe taşımak, hep birlikte çalışmak ve güç birliği yapmakla mümkündür. Bu bağlamda sorumluluk duygusuyla hareket ederek sizlerle birlikte bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Hep birlikte ahilik geleneğiyle aydınlık geleceğe" dedi.