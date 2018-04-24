24 ayar altın kaplama uçak Antalya’da

Antalya’da, VIP jete dönüştürülen Airbus A319 tipi uçak Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da sergilenmek üzere Antalya’ya getirildi. Suudi bir iş adamına ait olan uçağın kabin içindeki aksesuarların kaplamalarında...

Antalya’da, VIP jete dönüştürülen Airbus A319 tipi uçak Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da sergilenmek üzere Antalya’ya getirildi. Suudi bir iş adamına ait olan uçağın kabin içindeki aksesuarların kaplamalarında 6 kilogram 24 ayar altın kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde çok sayıda yerli ve yabancı havacılık sektörü şirketleri ve paydaşların katılımıyla Antalya Uluslararası Havalimanı’nda başlayan Eurasia Airshow, çeşitli ülkelerden gelen uçak ve helikopterlerin sergilenmesi ve gösterileriyle devam ediyor.

Fuarda birbirinden ünlü uçak ve helikopterler halka 28 ve 29 Nisan tarihlerinde sergilenmeye hazırlanırken, uçaklar arasında fuarda en çok ilgi gören altın kaplama VIP jet oldu. Suudi bir iş adamına ait olan ve Airbus A319 tipi yolcu uçağından VIP jete dönüştürülen uçak, fuar boyunca sergilenmek üzere Antalya’ya getirdi.

Fuarın en gözde uçaklarından biri olan VIP jeti, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici de ziyaret ederek, uçağın bakımlarını gerçekleştiren Onur Air Teknik yetkililerinden uçağın özellikleriyle ilgili bilgi aldı.

6 kilogram 24 ayar altın kullanıldı

132 koltuk kapasiteli Airbus A319 tipi yolcu uçağından 15 koltuklu VIP jete dönüştürülen uçakta ayrıca oturma odası, çalışma odası, yatak odası ve banyo bulunuyor. Kabin içindeki aksesuarların kaplamaları için toplam 6 kilogram altın kullanılan VIP jet, adı gizli tutulan bir Suudi iş adamına ait.

"İstihdam ve döviz getirisi sağlıyor"

Uçağın ağır ve periyodik bakımlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Onur Air Teknik Satış ve Pazarlama Müdürü Engin Atay, bakımların Türkiye’de yapılmaması halinde VIP jetin yurt dışına gideceğini ifade etti. Uçağın Türkiye’ye döviz getirisinin olduğuna dikkat çeken Atak, "Bu uçağının bakımının Türkiye’de yapılması hem ülkemize döviz getirisi sağlaması yönünden hem de personel ve istihdam sağlaması yönüyle bizi mutlu eden konular. İnanıyorum ki bu uçağın bakımından sonra Dubai, Suudi Arabistan ve Katar’dan özel jetlere bakım yapma imkanı sağlayacağız" dedi.