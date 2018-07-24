24 yıldır belediye başkanlığını rakiplerine kaptırmadı

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, 5 dönemdir girdiği belediye başkanlığı seçimlerinin tamamını kazanarak kesintisiz 24 yıldır belediye başkanlığı görevini sürdürüyor.

Beş mahallesi bulunan 2 bin 037 kişilik nüfusa sahip beldede, Belediye Başkanı AK Partili Doğan Sungur’un bileğini 24 yıldır kimse bükemedi. Belde halkının gönlüne taht kuran başkan Sungur, 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde Anavatan Partisi’nden seçilerek 32 yaşında başladığı görevini tam 24 yıldır kesintisiz sürdürüyor. 2019 yılında 25. yılını geride bırakacak olan Sungur, Yozgat’ın en kıdemli belediye başkanı unvanına ulaştı.

Beldede girdiği 1994-1999, 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019 seçimlerinde rakiplerine farklı üstünlük sağlayan Doğan Sungur, son mahalli seçimlerinde halkın yüzde 75 oranında oyunu alarak AK Parti’den belediye başkanı seçilmişti. Görev yaptığı 24 yıllık sürede belde de alt yapıdan içme suyuna, kanalizasyondan, park bahçe yol yapımına kadar yapılması gerekenden fazlasını yapan Doğan Sungur, “Benden sonra gelecek belediye başkanının yapacağı iş yok. 24 yıllık sürede tek hayalim Doğankent Beldesinin ilçe olması idi. Onu gerçekleştiremedim” dedi.

Yozgat´ın en eski yerleşim birimlerinden birisi olan Doğankent Beldesi´nde 1994 yılında yapılan yerel yönetim seçimlerinde Anavatan Partisi adayı olarak göreve seçilen Doğan Sungur, ikinci dönemin sonunda AK Parti´ye geçti. Son yerel yönetim seçimlerin de yüzde 75 oranından oya alarak bir kez daha göreve seçilen Belediye Başkanı Doğan Sungur, Yozgat merkez ile birlikte 14 ilçe 22 belde arasında en kıdemli Belediye Başkanı unvanını eline geçirdi.

Son seçimlerde yüzde 75 oranında oy alarak AK Parti’den Belediye Başkanlığına seçilen Doğan Sungur yaptığı açıklamada “Doğankent’te Alevi, Sünni, Kürt, Çerkez tüm yurttaşlarımız yaşamaktadır. Burada onları kaynaştırmak ve onların gönlüne girmek onları bir ve beraber olarak tutmak başardığımı düşünüyorum. Vatandaşların siyasi, görüşleri ne olursa olsun belediye seçimlerinde farklı oluyor. En son seçimde halkımızın yüzde 75 oranında oy alarak seçildim. Halkımdan Allah razı olsun onlara ne yapsam azdır. Belediye Başkanlığımda 5 dönem oldu. 1994-1999, 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019 dönmelerinde beş dönemdir kesintisiz hizmete ediyorum. 2019 yılında tam 25 yıl olacak. Ben bir şey yapmadım ne yaptıysa halk yaptı. Demokrasilerde bu böyledir. Halk beni istedi ve bizde yolumuza devam ettik: Belediye hizmetlerinin hepsini yaptık. Bir şeyi yapamadık oda benim elimde olan bir şey değil Doğankent ilçe olması gereken bir belde ilçe görünümlü her şeyi tamamlanmış ve ilçe olmayla birlikte çok büyüyecek bir yer. Aklımda olup ta gerçekleştiremediğim tek konu varsa oda Doğankent’in ilçe olamaması”

Belde halkı da yapılan hizmetlerden ve Belediye Başkanı Doğan Sungur’dan bir hayli memnun olduğunu belirterek, bir 25 yıl daha Doğan Sungur’u belediye başkanı olarak görmek istediklerini söylediler.