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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:04

25 yıl sonra yeniden bayram

Geleneksel Yayla Bayramı 25 yıl aradan sonra vatandaşlar tarafından Firuzköy’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kortej yürüyüşü ile başlayan bayram, konser ve halk oyunları ile devam etti.

25 yıl sonra yeniden bayram
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Geleneksel Yayla Bayramı 25 yıl aradan sonra vatandaşlar tarafından Firuzköy’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kortej yürüyüşü ile başlayan bayram, konser ve halk oyunları ile devam etti.

Asırlık Türk geleneğini Balkanlardan Avcılar’a getiren Firuzköy sakinleri, düzenledikleri çeşitli etkinliklerle bu kültürü yaşatıyor. İki gün boyunca aralıksız devam eden Yayla Bayramı Festivaline, bölgeden çok sayıda misafir katıldı. Festival, Firuzköy Kent Evi’nde dağıtılan yemek ile son buldu.

Avcılar Belediye Başkanı Başkanı Handan Toprak Benli, ‘’Firuzköy Geleneksel Yayla Bayramı’nı 25 yıl aradan sonra kutlamak için vatandaşlarımızla festival havasında bir araya geldik; festivale muhteşem kortej yürüyüşüyle başladık.Firuzköy’ün köklü ve güzel kültürünün yaşatılması için büyük emek veren Firuzköy Vakfı Başkanı Hasan Değirmenci başta olmak üzere bu güzel etkinlikte emeği geçen belediyemizin Kültür Müdürlüğü ekiplerine ve etkinliğe destek verenlere yürekten teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.
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