26. Ankara Japonca konuşma yarışması Türk-Japon Vakfı Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Yarışmaya Japonya’nın Ankara Büyükelkçisi Akio Miyajima ve Japonca Konuşma Yarışması Düzenleme Komitesi Başkanı ve Türk Japon Vakfı Başkanı Tayyar Sadıklar katıldı.

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, Türkçe konuşarak, kendini tanıttı ve Türkiye’ye yeni geldiğini ifade etti. Yarışmayı ilk defa izleyeceğini kaydeden Miyajima, "Türkiye ve Japonya’nın geleneksel olarak birbirleriyle iki dost ülke olduğunu biliyoruz. Ben buraya geleli iki ay oldu ve her gün tanıştığım Türklerden Japonya ile ilgili olumlu izlenimler duymaktan son derece memnunum. Mevcut dostluk ilişkilerimizi geliştirebilmek için birbirimizi karşılıklı olarak tanımanın çok önemli olduğu kanaatindeyim. Yabancı dil öğrenmenin o kültürü tanımak için en etkili fırsat olduğu kanaatindeyim" dedi.



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Türk-Japon Vakfı Başkanı Sadıklar, dünyada İngilizce’den sonra Japonya’nın ikinci dil olacağına inandığını söyleyerek, Japonca öğrenmek için düzenlenene kurslara katılımın arttığını ifade etti. Yarışmaya katılanlar 5 kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Jüri iki grupta yarışma katılan 14 kişiyi konuşma içeriği, ifade gücü ve soru-cevap performansına göre değerlendirdi. Yarışmacılardan Yaren Kıroğlu, çocukluğundan beri Asya dizileri izlediğini belirterek, Asya dillerinden Japonca’ya ilgisinin olduğunu ifade etti. Ayça Türkan, lisede dil öğrencisi olduğunu belirterek, Japonlara her zaman ilgisi olduğunu kaydederken, Kübra Çalışkan isimli yarışmacı ise farklı bir dil ve kültür olduğunu belirterek, kendisinin Çanakkale’de Japon dili okuduğunu ifade etti.