26. Ankara Japonca Konuşma Yarışması’nın kazananları belli oldu

26. Ankara Japonca Konuşma Yarışması’nda kazanan isimler belli oldu.



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26. Ankara Japonca Konuşma Yarışması’nı Çağla Kürklü ve İdil Işıkveren kazandı. Çağla Kürklü, temel seviye Japonca konuşması alanında beş kişiyi geride bıraktı. İdil Işıkveren ise orta-üst düzey konuşmacıların arasında yedi kişiyi geride bırakarak birinci oldu. Birinciler Japonya eğitim gezisi ile ödüllendirildi.