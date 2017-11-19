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19 Kasım 2017 Pazar 16:44

26. Ankara Japonca Konuşma Yarışması’nın kazananları belli oldu

26. Ankara Japonca Konuşma Yarışması’nda kazanan isimler belli oldu.

26. Ankara Japonca Konuşma Yarışması'nın kazananları belli oldu
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26. Ankara Japonca Konuşma Yarışması’nda kazanan isimler belli oldu.

26. Ankara Japonca Konuşma Yarışması’nı Çağla Kürklü ve İdil Işıkveren kazandı. Çağla Kürklü, temel seviye Japonca konuşması alanında beş kişiyi geride bıraktı. İdil Işıkveren ise orta-üst düzey konuşmacıların arasında yedi kişiyi geride bırakarak birinci oldu. Birinciler Japonya eğitim gezisi ile ödüllendirildi.

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