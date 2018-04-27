260 yataklı Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi hizmete girdi

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi yeni binasına taşındı. 30 Nisan Pazartesi gününden itibaren poliklinik hizmetleri de başlıyor.260 yatak kapasitesi ile Samsun’a ve bölgeye hizmet verecek Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları...

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi yeni binasına taşındı. 30 Nisan Pazartesi gününden itibaren poliklinik hizmetleri de başlıyor.

260 yatak kapasitesi ile Samsun’a ve bölgeye hizmet verecek Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin yapımı tamamlandı. Yatan hastaların yeni binaya nakli gerçekleştirilirken poliklinik hizmetleri Pazartesi gününden itibaren başlıyor. Yeni binada, 200 yataklı psikiyatri servisi ve 60 yataklı AMATEM servisi bulunacak.

"Kapasiteyi daha da artırabiliriz"

Yeni hastane binasında incelemelerde bulunan ve hastane hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, "Göreve atandığımız günden beri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanemizin yeni yerine bir önce taşınabilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu gün itibariyle yatan hastalarımızı yeni binaya taşıdık. Pazartesi günüden itibaren poliklinik hizmetlerine de başlayacağız. Samsun, donanımlı ve güzel bir hastaneye kavuştu. Eski binamızda 12 yataklı AMATEM birimimiz vardı. Yeni hastanemizde AMATEM birimimizi 60 yatak sayısına çıkardık. 60 yataklı AMATEM birimimizin 15 yataklı olan kısmını Çocuk AMATEM(ÇAMATEM)’e ayıracağız. Normal yatak sayımız 200. Toplamda 260 yatakla hizmet vereceğiz. Yatak kapasitemizi gerek duyulduğunda daha da artırabiliriz. Bunun için imkanımız var. Eski binamızda gelen hastaları mağdur etmemek için ring hattı koyacağız. Hastanenin taşındığını bilmeyen vatandaşlarımız bu ring hattıyla yeni binamızda muayenelerini olabilecek. Böyle bir hastanenin Samsun’a kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet Demircan’a teşekkür ediyoruz. Hastanemizin resmi açılışını Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet Demircan’ın katılımı ile ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz" dedi.