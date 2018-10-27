GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:46

27 asker 30 yıl sonra bir araya geldi

1987-1988 yıllarında Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı Havan Bölüğünde görev yapan 27 asker, komutanları Afyonkarahisarlı Asteğmen Adnan Demiral’ın davetlisi olarak 30 yıl sonra Afyonkarahisar’da bir araya geldiler.Sosyal medya üzerinden buluşarak...

27 asker 30 yıl sonra bir araya geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

1987-1988 yıllarında Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı Havan Bölüğünde görev yapan 27 asker, komutanları Afyonkarahisarlı Asteğmen Adnan Demiral’ın davetlisi olarak 30 yıl sonra Afyonkarahisar’da bir araya geldiler.

Sosyal medya üzerinden buluşarak bir araya gelen ve Türkiye’nin değişik yerlerinde ikamet eden askerlerin Afyon buluşması duygusal anlara sahne oldu. Komutanları Adnan Demiral’ın davetlisi olarak bir araya gelen grup, gün boyu askerlik anılarını tekrar yaşarken toplantıya katılamayan komutanları ve asker arkadaşları tele konferans ile konuştular. Akşam yemeğini asker duası ile başlatan grup Afyonkarahisar’ın tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret ettiler. Kocatepe’ye çıkan grup, Kocatepede şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunun akabinde istiklal marşımızı hep bir ağızdan okudular.

Önümüzdeki yıl daha geniş katılımla tekrar Afyon’da bir araya gelmeye karar veren grup, görev yaptıkları Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı Havan bölüğünü de ziyaret etmeyi kararlaştırdı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku