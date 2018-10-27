GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:33

27 yıldır kendini süs tavuklarına adadı

Kırıkkale’de yaşayan devlet memuru Fatih Aykanat, yaklaşık 27 yıldır süs tavuk yetiştiriciliği işiyle uğraşıyor.Kırıkkale’de yaşayan devlet memuru Fatih Aykanat, müstakil evinin bahçesinde kendi imkanlarıyla oluşturduğu kümeste...

27 yıldır kendini süs tavuklarına adadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kırıkkale’de yaşayan devlet memuru Fatih Aykanat, yaklaşık 27 yıldır süs tavuk yetiştiriciliği işiyle uğraşıyor.

Kırıkkale’de yaşayan devlet memuru Fatih Aykanat, müstakil evinin bahçesinde kendi imkanlarıyla oluşturduğu kümeste 5 türde 50’nin üzerinde süs tavuğu yetiştiriyor. Aynı zamanda ticaretini de yapan Aykanat, süs tavuklarının yumurtalarını 10 ile 30 lira arasında değişen fiyatlar ile müşterilerine satıyor.

Mesai saati sonrasında en çok tavuklarıyla vakit geçiren Aykanat, süs tavuklarını Efe, Paşa, Reis, Baron, Yakışıklı, Sultan gibi koyduğu isimlerle seslenerek onları elleriyle besleyip, gözü gibi bakıyor. Aykanat ayrıca, her gün kümeslerini ilaçlayıp çeşitli hastalıklardan da koruyor.

Bir kamu kuruluşunda devlet memuru olarak görev yaptığını, işten kalan boş vakitlerimde işin stresini, hayatın stresini atabilmek için kendimi hayvanlarına adadığını ifade eden Fatih Aykanat, "Hayvanlarımla konuşuyorum, onlar bana büyük bir zevk veriyor, bana bir eğlence, moralim yerine geliyor. Onlar ile ilgilendikçe, hastalıklarını tedavi ettikçe, elimde besleyip yem yedirdikçe dünyanın büyük bir mutluluğu. Bir yumurtadan çıkartıp bu yaşa gelene kadar bakıyoruz ilgileniyoruz. Ayrı bir güzellik" dedi.

Kümesinde Osmanlı Sultanı, İngiltere, Çin, Romanya, Hollanda gibi ülkelere ait süs tavukları bulundurduğunu belirten Aykanat, "İşten geldiğim zaman her şeyden önce yemek yemeden ve üstümü değiştirmeden önce direk hayvanlarımın yanına giderim, onlarla ilgilenirim. Onları dışarı çıkartırım. Çünkü hepsini aynı anda bahçeye bırakmak mümkün olmuyor bazen. Yeni yavru alacağımız zamanlarda hepsini bir bırakamıyoruz. Genetiği bozulmasın diye. Onlarla konuşup vakit geçiririm. Bir hastalıkları falan varsa onları tedavi ederim" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku