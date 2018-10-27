27 yıldır kendini süs tavuklarına adadı

Kırıkkale’de yaşayan devlet memuru Fatih Aykanat, yaklaşık 27 yıldır süs tavuk yetiştiriciliği işiyle uğraşıyor.

Kırıkkale’de yaşayan devlet memuru Fatih Aykanat, müstakil evinin bahçesinde kendi imkanlarıyla oluşturduğu kümeste 5 türde 50’nin üzerinde süs tavuğu yetiştiriyor. Aynı zamanda ticaretini de yapan Aykanat, süs tavuklarının yumurtalarını 10 ile 30 lira arasında değişen fiyatlar ile müşterilerine satıyor.

Mesai saati sonrasında en çok tavuklarıyla vakit geçiren Aykanat, süs tavuklarını Efe, Paşa, Reis, Baron, Yakışıklı, Sultan gibi koyduğu isimlerle seslenerek onları elleriyle besleyip, gözü gibi bakıyor. Aykanat ayrıca, her gün kümeslerini ilaçlayıp çeşitli hastalıklardan da koruyor.

Bir kamu kuruluşunda devlet memuru olarak görev yaptığını, işten kalan boş vakitlerimde işin stresini, hayatın stresini atabilmek için kendimi hayvanlarına adadığını ifade eden Fatih Aykanat, "Hayvanlarımla konuşuyorum, onlar bana büyük bir zevk veriyor, bana bir eğlence, moralim yerine geliyor. Onlar ile ilgilendikçe, hastalıklarını tedavi ettikçe, elimde besleyip yem yedirdikçe dünyanın büyük bir mutluluğu. Bir yumurtadan çıkartıp bu yaşa gelene kadar bakıyoruz ilgileniyoruz. Ayrı bir güzellik" dedi.

Kümesinde Osmanlı Sultanı, İngiltere, Çin, Romanya, Hollanda gibi ülkelere ait süs tavukları bulundurduğunu belirten Aykanat, "İşten geldiğim zaman her şeyden önce yemek yemeden ve üstümü değiştirmeden önce direk hayvanlarımın yanına giderim, onlarla ilgilenirim. Onları dışarı çıkartırım. Çünkü hepsini aynı anda bahçeye bırakmak mümkün olmuyor bazen. Yeni yavru alacağımız zamanlarda hepsini bir bırakamıyoruz. Genetiği bozulmasın diye. Onlarla konuşup vakit geçiririm. Bir hastalıkları falan varsa onları tedavi ederim" diye konuştu.