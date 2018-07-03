28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı

Kararda, "Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi. (ME-DK-Y)

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