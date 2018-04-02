2’nci Esat Edin Halk Koşusu yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl 2’nci kez düzenlenen Esat Edin Halk Koşusu yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi, 2015 yılında ölümüyle tüm Türkiye’yi yasa boğan Özgecan Aslan’ın ismini verdiği, Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş Parkı’nda 2’nci Esat Edin Halk Koşusunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 300 sporcunun 4 kilometrelik parkurda yarıştığı halk koşusuna Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Aydın’ın startı vermesiyle yarışa başlayan sporcular 9-13, 14-18, 19-39 ve 40 yaş gruplarındaki farklı kategorilerde yarıştı. Yarışmada dereceye giren sporcular, ödüllerini Başkan Aydın ve merhum iş adamı Esat Edin’in ailesinin elinden aldı.

"Şenlik havasında bir etkinlik"

Yarış öncesi sporcularla bir araya gelen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Biz belediye olarak spora özel bir değer verdiğimizi her defasında söylüyoruz. Bugün de o sözlerimizin bir tecellisini gerçekleştiriyoruz. Esat Edin, Göktürk Mahallemizin gelişmesine çok büyük katkıları olan önemli bir insan. Onun hatırasını yaşatmak, sosyal ve sportif bir aktivite yapmak adına bu koşumuzu düzenledik. Çok geniş bir katılım var. Şu ana kadar aldığım bilgilere göre 300 civarında farklı kategorilerde yarışmacı koşacak. Böyle güzel bir bahar günü beraberliği sağlamak, sportif ve sosyal bir etkinlik yapmak adına kıymetlerimizi ve değerlerimizi de anma adına yapılmış bir organizasyon. Şenlik havasında, dostluğa çıkacağı bir ortam oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.

"Kardeşlik için koşuyoruz"

Yarışta 3’üncü olan Nursel Beyazıt, “Eyüpsultan Belediyesi’ne çok teşekkür ederim, bu yarışı her yıl düzenliyor. Ödüller koyuyor ama ödül için gelmiyoruz aslında, hep birlikte kardeşlik için koşuyoruz. Çekişmeli oldu ama hepimiz arkadaşız burada. Daha önceki yarışa da katılmıştım, onda dördüncü olmuştum bu kez üçüncü oldum" ifadelerini kullandı.