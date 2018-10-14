3 Avrupa ülkesinden ortak Cemal Kaşıkçı açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Mass, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ortak bir açıklama yayınlayarak Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması sırrının açığa kavuşturulmasını istedi.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İfade özgürlüğünü ve özgür basını savunmanın yanı sıra gazetecilerin korunmasını sağlamanın da öncelikleri bulunmaktadır. Bu anlamda, 2 Ekim’den beri Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık, Avrupa Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dile getirdiği kaygıyı paylaşıyor. Bu dava çok önemlidir. Gerçeği aydınlığa kavuşturmak ve eğer gerekirse Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaldırılmasından sorumlu olanları tespit etmek ve sorumlu olanların tutuklanmasını sağlamak için güvenilir bir tahkikat gerektirir. Suudi Arabistan Hükümeti’nden ayrıntılı ve kapsamlı bir yanıt bekliyoruz” (MOŞ-DK-Y)