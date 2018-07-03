3. Çalı Köy Filmleri Festivali başlıyor

Türkiye’nin ilk köy filminin çekildiği Bursa’nın Çalı Mahallesi, Nilüfer Belediyesi ve ÇEKÜDER’in düzenleyeceği 3. Çalı Köy Filmleri Festivali’ne hazırlanıyor. 20-22 Temmuz arasında düzenlenecek festivalde film tutkunlarını birbirinden farklı etkinlikler bekliyor.

Nilüfer Belediyesi, Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) ile birlikte Türkiye’nin ilk köy filminin çekildiği Nilüfer’in Çalı Mahallesi’nde, 3. Çalı Köy Filmleri Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Film tutkunlarının çadırlarıyla kamp kurabilecekleri festival, Çalı Futbol Sahası’nda düzenlenecek. 20-21-22 Temmuz tarihlerindeki festival kapsamında film gösterimleri, atölyeler, konserler ve birbirinden farklı faaliyetler yer alacak.

1934 yılında yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul’un üstlendiği ve çekimleri Çalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen, Türkiye’nin ilk köy filmi olma özelliğini taşıyan Aysel Bataklı Damın Kızı filminden yola çıkarak gerçekleştirilecek festivalde; İnatçılar, Murtaza, Tulpan, Aysel Bataklı Damın Kızı, Saksak: Bir Tütün Belgeseli, Çobanın Şiiri, Martı, 93 Yazı, Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın, Kartal Avcısı Kız ve Tepenin Ardı filmleri gösterilecek.

Festivalde üç gün boyunca film gösterimlerinin yanı sıra farklı etkinlikler de yer alacak. Film festivali kapsamında 20 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de Murtaza adlı film gösteriminin ardından, yönetmen Özgür Sevimli ve oyuncu İncinur Daşdemir sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca 21 Temmuz Cumartesi günü de üç ayrı söyleşi gerçekleşecek. Saksak: Bir Tütün Belgeseli filminin yönetmeni Turan Kubulay, Çobanın Şiiri filminin yönetmeni Özkan Emre ve Kader Beyhan, Martı filminin yönetmeni Erkan Tunç ve oyuncu Öner Erkan söyleşide vatandaşlarla bir araya gelecek

3. Çalı Köy Filmleri Festivali’nde ayrıca, 21 Temmuz Cumartesi günü saat 18:20’de Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç’ın kaleme aldığı "Belki Şehre Bir Film Gelir" kitabı ve yazar Turhan Çalay’ın "Çalı Köy" kitabı üzerine de söyleşi gerçekleştirilecek.

Beyaz perdeye gönül verenlere dolu dolu bir festival programı hazırlayan Nilüfer Belediyesi ve ÇEKÜDER’in düzenleyeceği Çalı Köy Filmleri Festivali’nde çeşitli atölyeler de gerçekleştirilecek. Altan Bal ile ‘Fotoğrafla Anlamak, Fotoğrafla Anlatmak’ atölyesi, 140journos ekibinden Ümit Oktay Aymelek ile ‘Görsel Hikaye Anlatıcılığı’ atölyesi, Meltem Öztürk ile de ‘Haydi Çocuklar Film Çekmeye’ çocuklarla sinema atölyesi düzenlenecek.

Çalı Futbol Sahası’nda yapılacak film festivalinde sabahları yoga, doğa yürüyüşü ve Şen Anılar Biriktirme Atölyeleri’yle birlikte müzik performansları da yer alacak. Festivalde, Can Kiraz ile Savaş Boztekin dj performansı sergileyecek. Festivalin kapanışı da Triangle Park ve DEĞİL konseriyle yapılacak.