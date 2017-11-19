30 yıl sonra valilik koltuğuna yeniden oturdu

Şubat 1984-18 Eylül 1987 tarihleri arasında Gaziantep Valiliği yapan eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti. 30 yıl önce valiliğini yaptığı şehrin valilik koltuğuna yeniden oturan Aksu, resmi sosyal hesabından, “30 yıl öncesine nostalji, en son 1987 yılında oturduğum valilik makamına tekrar oturdum” paylaşımında bulundu.

GAZİANTEP (İHA) – Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, ziyaret ettiği Gaziantep Valiliğinde 30 yıl aradan sonra valilik yaptığı koltuğa tekrar oturdu.

GAZİANTEP (İHA) – Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, ziyaret ettiği Gaziantep Valiliğinde 30 yıl aradan sonra valilik yaptığı koltuğa tekrar oturdu.