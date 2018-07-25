300 Kırgız Müslüman hac için Medine’ye uğurlandı

Kırgızistan’dan hacca gidecek ilk 300 kişi bugün törenle uğurlandı.

Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hacca gidecek olan ilk 300 Kırgız Müslüman Bişkek’teki Uluslararası Manas Havaalanı’ndan Medine şehrine uğurlandı.

Hac farizasını yerine getirmek amacıyla hacca ilk uçak seferi ile gidecek olan hacıları başta Kırgızistan Müslümanları Dini İdare Başkanı olmak üzere, Kırgızistan Müftüsü Maksatbek Hacı Toktomuşev, Din İşlerinden Sorumlu Devlet Komisyonu Başkanı Zayırbek Ergeşov, Hac Organizasyonu Ofisi Genel Müdürü Corobay Şergaziyev olmak üzere akraba ve yakınları uğurladı.

Hacılara güvenliğini sağlamak için geliştirilen programın kullanım kuralları anlatıldıktan sonra konuşma yapan Kırgızistan Müftüsü onlara iyi yolculuklar diledi.