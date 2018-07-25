GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:36

300 Kırgız Müslüman hac için Medine’ye uğurlandı

Kırgızistan’dan hacca gidecek ilk 300 kişi bugün törenle uğurlandı.

300 Kırgız Müslüman hac için Medine'ye uğurlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kırgızistan’dan hacca gidecek ilk 300 kişi bugün törenle uğurlandı.

Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hacca gidecek olan ilk 300 Kırgız Müslüman Bişkek’teki Uluslararası Manas Havaalanı’ndan Medine şehrine uğurlandı.

Hac farizasını yerine getirmek amacıyla hacca ilk uçak seferi ile gidecek olan hacıları başta Kırgızistan Müslümanları Dini İdare Başkanı olmak üzere, Kırgızistan Müftüsü Maksatbek Hacı Toktomuşev, Din İşlerinden Sorumlu Devlet Komisyonu Başkanı Zayırbek Ergeşov, Hac Organizasyonu Ofisi Genel Müdürü Corobay Şergaziyev olmak üzere akraba ve yakınları uğurladı.

Hacılara güvenliğini sağlamak için geliştirilen programın kullanım kuralları anlatıldıktan sonra konuşma yapan Kırgızistan Müftüsü onlara iyi yolculuklar diledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku