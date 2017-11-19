33 yaşındaki oğlundan 15 aydır haber alamıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Levent Emetli, 15 ay önce çıktığı evine bir daha geri dönmedi. 59 yaşındaki babası Bülent Emetli ise oğlunun bulunabilmesi için herkesten yardım bekliyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Levent Emetli, 15 ay önce çıktığı evine bir daha geri dönmedi. 59 yaşındaki babası Bülent Emetli ise oğlunun bulunabilmesi için herkesten yardım bekliyor.

Edinilen bilgilere göre, 12 Temmuz 2016 günü Ayvalık’taki evinden çıkan, evli ve 3 yaşında Efe adlı bir erkek çocuk babası Levent Emetli’den (33) bir daha haber alınamadı. İlçede mobilya dükkanı işleten Emetli’nin bulunabilmesi için her şeyi yaptıklarını ve aramaya devam ettiklerini ifade eden acılı baba Bülent Emetli, açıklamalarda bulundu. Görenlerin güvenlik güçlerine haber vermelerini isteyen baba, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi.

Ailenin perişan olduğunu belirten Emetli, “12 Temmuz akşamı oğlum evinden çıkarak birisinden para almaya diye gitti ve bir daha geri dönmedi. Bir daha hiç haber alamadık. 3 yaşında bir oğlu var. 4 yıldır evli. Hayatta mı, değil mi? Bunu bile bilmiyoruz. Görenlerin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Ayvalık Sanayi Sitesinde mobilyacı dükkanı vardı. Çalışır, işine bakardı. Bir probleminin olduğunu bilmiyorduk. Lütfen görenler bize yardımcı olsun. Eşi, çocuğu alarak İstanbul’a gitti. Evin bacası tütmüyor. Dükkanı kapatmak zorunda kaldık. Bütün yük benim omuzlarıma kaldı. Perişan haldeyiz. Artık bir yerden sonra taşınamaz hale gelecek. Allah rızası için yardımcı olsunlar” dedi.



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Yaptığı araştırmalarda oğlunun yasadışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen göçmenlerle birlikte Ege’nin karşı yakasına kaçarken ölmüş olabileceğine ilişkin iddiaların yanı sıra geçtiğimiz aylarda Özbekistan uyruklu gelini ile bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden görüşmüş olduğuna dair söylentilerin bulunduğunu da kaydeden baba Bülent Emetli, 15 aydan bu yana kayıp oğluna da seslenerek, “Oğlum Levent, sağ isen bize ulaşmaya çalış. Seni çok özledik. Lütfen hayattaysan gel. Çoluğun çocuğun hepimiz perişanız” ifadelerini kullandı.