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27 Nisan 2018 Cuma 11:50

350 kişilik işe 2 bin kişi başvurdu

Adana Müftülüğü’nde temizlik işlerinde 6 ay çalıştırılmak üzere 350 kişinin alınacağı duyurusu üzerine 2 bin kişi başvuru yaptı.

350 kişilik işe 2 bin kişi başvurdu
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Adana Müftülüğü’nde temizlik işlerinde 6 ay çalıştırılmak üzere 350 kişinin alınacağı duyurusu üzerine 2 bin kişi başvuru yaptı.

Adana İl Müftülüğü, İŞKUR’un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 6 ay geçici olarak temizlik işlerinde çalıştırmak için 350 işçi alacağını duyurdu. Bu duyuru üzerine çalışmak isteyenler İŞKUR’a başvuru yaptı.

Sadece 6 ay asgari ücretle çalışabilmek için 350 kişilik işe 2 bin kişi başvurdu. Müftülük çok yoğun başvuru olduğu için il müftülüğü binasına çağırdığı 2 bin kişiye mülakat yaptı.

Müftülük binası önü, çalışmak isteyen kadınlarla tamamen doldu. Kimi çocuklarını bırakacak yer olmadığı için müftülüğe onlarla birlikte geldi. Sıcakta beklemekten bıkan bazı çocuklar gözyaşlarını tutamadı. İş başvurusu yapan kadınlar ilçe ilçe ayrılarak binaya çağrılıp mülakata alındı. İş başvurusu yapan kadınlar bir hafta sonra mülakat sonuçlarını öğrenebilecek.
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