GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Haziran 2018 Cumartesi 19:22

38. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali

Bu yıl 38’incisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamında 2 gün sürecek boğa güreşleri başladı.Bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nda düzenlenen boğa güreşlerinin 1’nci gününde "deste, ayak, küçük...

38. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bu yıl 38’incisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamında 2 gün sürecek boğa güreşleri başladı.

Bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nda düzenlenen boğa güreşlerinin 1’nci gününde "deste, ayak, küçük orta ve süperbaş" kategorisinde 64 boğa arenada kıyasıya mücadele etti. Kıyasıya süren güreşler nefesler kesti.

Toplam 380 kilograma kadar boğaların güreştiği "deste" kategorisinde Levent Yavuz’a ait "sarı" isimli boğa, 381-400 kilogram arası hayvanların mücadele ettiği "ayak" kategorisinde Uğur İnce’ye ait "Canpolat" isimli boğa birinci oldu.

Festivalin 2’nci gününde küçük orta ve süper baş kategorisi finallerinin yanı sıra "büyükorta", "başaltı" ve "baş boğa" kategorisinde 66 boğa arenaya çıkacak.

Festivale, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Gençlik Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku