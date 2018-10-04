4 aylık Raslan bebek açlıktan ve tıbbi yetersizlikten öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Suriye-Ürdün sınırındaki Rukban kapında dünyaya gelen Huda al Raslan isimli bir bebeğin açlıktan ve tıbbi yetersizlikten dolayı öldüğünü duyurarak, bebeğin fotoğrafını paylaştı.Suriye İnsan Hakları...

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Suriye-Ürdün sınırındaki Rukban kapında dünyaya gelen Huda al Raslan isimli bir bebeğin açlıktan ve tıbbi yetersizlikten dolayı öldüğünü duyurarak, bebeğin fotoğrafını paylaştı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Suriye- Ürdün sınırında bulunan ve yaklaşık 60 bin sivilin kötü yaşam koşullarında hayatta kalmaya çalıştığı Rukban kapında dünyaya gelen Huda al Raslan isimli bir bebeğin açlıktan ve tıbbi yetersizlikten dolayı öldüğünü duyurdu. Yapılan duyuruda 4 aylık Raslan’ın fotoğrafı paylaşılarak bebeğin kamptan çıkarılarak tedavisinin yaptırılması yönünde bazı yardım kuruluşlarına yaptıkları çağrıların cevap bulmadığı kaydedildi.

Esed rejiminin insani yardımların girişine izin vermemesinden sonra giderek artan insani kriz sonucu kampta 24 saat içerisinde Raslan dışında bir çocuğun daha aynı sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rukban Kampı sakinleri, Beşşar Esed engellemelerinden sonra Ürdün’e insani yardım çağrısında bulunmuştu. Kampta yaşayan sivillerin 10 ay öncesine kadar Ürdün üzerinden BM yardımlarını alabildikleri ancak sonrasında ise bölgeye yapılan tüm yardımların durdurulduğu biliniyor.