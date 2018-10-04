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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:15

4 çocuklu ailenin yardım çığlığı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde iki gözlü odada 4 çocuğuyla yaşamaya çalışan aile, yetkililerden yardım bekliyor.Bir süre İstanbul’da yaşayan aile, evin babası 43 yaşındaki İsmail Can kaza sonucu çalışamaz hale gelince kiralarını ödeyemedi....

4 çocuklu ailenin yardım çığlığı
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde iki gözlü odada 4 çocuğuyla yaşamaya çalışan aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Bir süre İstanbul’da yaşayan aile, evin babası 43 yaşındaki İsmail Can kaza sonucu çalışamaz hale gelince kiralarını ödeyemedi. 3 yıl önce vefat eden babasının kaldığı eve yerleşmeye karar veren aile, 2015 yılında ilçeye bağlı Örencik Mahallesi’nde bulunan 2 odalı evde oturmaya başladı. Memleketinde bekçilik işi bulan İsmail Can, bu sırada hem parasını alamadı hem de akciğer rahatsızlığı geçirdi. Çocuklarının okul ihtiyaçlarını alamadığını söyleyen İsmail Can, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Evlerinde mutfak dahi olmayan ve yıkılma tehlikesi bulunan evde yaşamaya çalışan aile, çocuklarını da okutmak istediklerini söyledi.

4 çocukla birlikte kaldıkları evin durulacak halde olmadığını belirten Can, çocuklardan birinin hayırsever bir vatandaş tarafından yatılı okula gönderildiğini aktardı. Diğer çocuklarının da servis olmadığı için şimdiye kadar okula gidemediğini ifade eden Can, “Evin dış tarafı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yapılmıştı. Ancak evin altından su çıkıyor ve direklerin ucu suyun içerisinde olduğu için ev yan yatıyor, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyayız. 4 çocuğumdan biri hayırsever bir vatandaş sayesinde yatılı okulda okuyor. 3 tane çocuğum burada. Onlar da okul servisi yüzünden 15 gündür okula gidemiyor. Yeni yapılan ihaleyle okula gidecekler. Çocuklarımın okul eksiklerini dahi almış değilim, çalışamıyorum” dedi.

Çocuklarından birinin kalbinde delik var

Gücünün yettiği kadar inşaatlarda çalışmaya çalıştığını ifade eden İsmail Can, akciğer rahatsızlığı geçirdiği için de çabuk yorulduğunu, yeteri kadar çalışamadığı için ailesinin mağdur olduğunu vurguladı. Sosyal yardımlaşma ve çevredekilerin yardımıyla geçindiklerini dile getiren ve bir erkek çocuğunda da kalp rahatsızlığı bulunduğunu aktaran İsmail Can, maddi sıkıntılardan dolayı çocuğunu ve kendisinin kontrole gidemediğini de kaydetti.

Evde mutfak dahi yok

İsmail Can’ın 38 yaşındaki eşi ise zor durumda olduklarını belirtti. Evinin mutfağı ve tezgahı dahi olmadığını söyleyen anne, çocuklarına yemek yapmakta zorlandığını ifade etti. Yetkililerden yardım beklediğini anlatan anne, gözyaşlarına da hakim olamadı.
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