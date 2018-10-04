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13 Ekim 2018 Cumartesi 12:37

4 kiloluk torik 120 TL’den satışa sunuldu

Düzce’nin Karadeniz’e kıyı kesimi Akçakoca açıklarında avlanan 4’er kiloluk torikler, 120 TL’den satışa sunuldu.

4 kiloluk torik 120 TL'den satışa sunuldu
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Düzce’nin Karadeniz’e kıyı kesimi Akçakoca açıklarında avlanan 4’er kiloluk torikler, 120 TL’den satışa sunuldu.

Akçakoca Limanı’ndan Karadeniz’e açılan balıkçılar, palamut avında yaşanan bolluktan nasibini almaya devam ediyor. Palamut avından memnun olan balıkçılar, bu kez ağlarına takılan 4’er kiloluk torik balıklarıyla kıyıya döndüler. Tezgahlarda yerini alan palamut, hamsi ve mezgit balığının yanında sergilenen torikler, 100-120 TL’den satışa sunuldu. Balıkçılar, bu sezon palamut balığının bolluğunun balıkçıyı da vatandaşı da sevindirdiğini dile getirerek, hamsi balığının da Kasım ayında bol olmasını beklediklerini söylediler.

Öte yandan balık tezgahlarında barbun 30, hamsi 15, mezgit 30 TL’den satışa sunuluyor.
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