4. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi başladı

4. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi (SERES’18), Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da başladı.

Kongreye; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Seramik Federasyonu Başkan Yardımcısı Nihat Özyurt, sponsor firma yetkilileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen etkinlik kapsamında akademisyenleri, öğrencileri, sanatçıları, tasarımcıları, özel sektör temsilcilerini bir araya getirmek, bilgi birikimlerinin paylaşılmasını sağlamak ve bu sayede üniversite-sanayi işbirliği olanaklarını artırmak amaçlanıyor.

"Mühendis var, fakat çekici nasıl vuracağını bilen elemanımız çok azaldı"

Kongre, katılımcıların konuşmaları ile başladı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Anadolu Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Çomaklı da konferansta bir konuşma yaptı. Rektör Çomaklı, "Bu tür kongreler uzun bir süre içerisinde ele alınıyor ve değerlendiriliyor. Sonuçları bizim için önemli. Özellikle sektör temsilcileri ve orada üretim yapanlar için bu tür kongrelerin sonucu önem arz ediyor. Ara eleman eksikliğimiz var, ancak bu tür kongrelerde ara eleman yetiştirme hedefi güdülmüyor. Biraz daha bilimsel ve teorik bazda gidiyor, ama bahsettiği konu da oldukça önem arz ediyor. Çünkü mühendis var, fakat çekici nasıl vuracağını bilen elemanımız çok azaldı. Bunlar genellikle eskiden meslek liselerinden temin ediliyordu. Bu nedenle şuan öğrencilerimize daha fazla yük geliyor. Hem okumaları hem de bu sektörde biraz daha tecrübe edinmeleri için staj konusunda kendilerini zorlamaları hususundayım. Çok güzel ve içeriğine baktığım zaman detaylı bir kongre. Zannedersem 20’den fazla katılımcımız da var. Burada sağ olsun Eskişehir Teknik Üniversitesi ile her ne kadar mayıs ayından itibaren bölünmüş olsa da ruh itibariyle bölmedik. Sadece fiziksel ve akademik bir bölünme yaşadık. Birlikteliğimiz yine devam edecek" dedi.

"Sanatlar bir kültürü geçmişten geleceğe kadar taşıyor"

Bu tür kongrelere desteklerinin devam edeceğini belirten Rektör Çomaklı, "Bu kongre de Uluslararası Seramik, Cam, Sır ve Boya Kongresi diye geçiyor, ama ben bu olayın bir boyutuna daha değinmek istiyorum. Bu tür sanatlar, bir kültürü geçmişten geleceğe kadar taşıyor. Sanatsal etkinlikler ve bu tür teknik eğitimler ve bunun neticesinde ortaya çıkan imalatlar, bizim kimliğimizi de aslında ortaya koyuyor. Bizim hayal gücümüzü de ortaya koyuyor ve gelecek nesillere de bizim kim olduğumuzu gösteriyor. O nedenle bu tür kongrelerde bunun daha çok gelişmesini şahsım olarak temenni ediyorum. Tekniğin gelişmesi işbirlikleri, iletişim, karşılıklı eğitim alışverişleri bunlardan elbette vazgeçilmez fakat asıl olan burada ruhu birleştirip geleceğe geçmişimizi nasıl yansıtırız biraz da buralardan çıkıyor. Bu nedenle bu tür kongre ve sempozyumların oldukça önemi var. Her zaman da desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kongre katılımcılara sertifika ve plaket taktim edilmesinin ardından sona erdi. Diğer yandan kongre 12 Ekim tarihine kadar devam edecek.