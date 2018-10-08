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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:04

40 yıldır ’acı’sını cebinde taşıyor

Samsun’da 55 yaşındaki Nail Memiş isimli bir vatandaş 40 yıldır cebinde acı biber taşıyor.Çocukluğundan beri acı biber yeme alışkanlığı olan Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nail Memiş’in bu alışkanlığı...

40 yıldır 'acı'sını cebinde taşıyor
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Samsun’da 55 yaşındaki Nail Memiş isimli bir vatandaş 40 yıldır cebinde acı biber taşıyor.

Çocukluğundan beri acı biber yeme alışkanlığı olan Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nail Memiş’in bu alışkanlığı tutkuya dönüştü. Kırk yıldır cebinde sürekli acı biber taşıyan Memiş, yemek yemek için oturduğu lokantada hemen cebindeki biberleri çıkartıp afiyetle yiyor. Acı biber olmadan yemeklerden tat alamadığını belirten Memiş, günde 5-10 tane biber yediğini söyledi.

"Mide kanaması geçirdim yine biber yiyorum"

Acı biberi çok sevdiğini belirten Memiş, "Her yerde taze biber bulamadığım için 40 yıldır cebimde biber taşırım. Yemeğin yanında taze biber olmazsa yemeğin tadını alamıyorum. Kendi bahçemde yetiştiriyorum. Turşusunu da kuruyorum. İyi oluyor. Her yemekte iki tane yerim. Devamlı cebimde biber taşıyorum. Mide kanaması geçirdim yine biber yiyorum. Kalp, şeker, tansiyon hastasıyım. Biber yedim mi bir şey olmuyor. Kızardığı zaman günde 5-10 tane yerim. Sarımsaklı yoğurtla yediğim zaman sayısı belli olmaz. Ama cebimde iki tane gezdiriyorum" dedi.
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