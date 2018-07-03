400 bin İstanbullu bu sistemle susuz kalmaktan kurtuldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) uygulamaya başladığı “Hot-Tapping Stoople” sistemiyle boru hatlarındaki planlı bakım-onarım ve yenileme işlemlerini su kesintisi yapmadan arızayı gideriyor. Kadıköy’de uygulanan sistemle yaklaşık 400 bin vatandaş 16 saat susuz kalmaktan kurtuldu. ,

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) uygulamaya başladığı “Hot-Tapping Stoople” sistemiyle boru hatlarındaki planlı bakım-onarım ve yenileme işlemlerini su kesintisi yapmadan arızayı gideriyor. Kadıköy’de uygulanan sistemle yaklaşık 400 bin vatandaş 16 saat susuz kalmaktan kurtuldu. ,

İSKİ, İstanbulluların su ihtiyacını kesintisiz ihtiyacını karşılamak akıllı çözümler bulmaya devam ediyor. İSKİ,“Hot-Tapping Stoople” sistemiyle artık boru hatlarındaki planlı bakım-onarım ve yenileme işlemlerini hattaki suyun boşaltılmasına gerek duyulmayan sistem sayesinde su kesintisi yapmadan çözecek. Sistemin yeni uygulaması Kadıköy İlçesi’nde gerçekleştirildi. Uygulamayla yaklaşık 400 bin İstanbullunun 16 saat süre ile susuz kalmasının önüne geçilmiş oldu.

İSKİ tarafından geliştirilen Hot-Tapping Stoople” sistemini anlatan İSKİ kontrol mühendisi Hasan Bardakçı, “Hot-Tapping Stoople” sistemi canlı boru hatlarında, basınç altındaki boru hatlarında özel geliştirilmiş ekipmanlarla delik açma yöntemidir. Burada yaptığımız çalışma” Hot-Tapping Stoople” sistemidir. Önce boruyu deleceğiz, daha sonra basınç altındaki boruya bir tıkayıcı koyarak boru hattında bir körleme yaparak kesinti yapmadan revizyonları yaptıktan sonra da bu işlemi geriye çevireceğiz” dedi.

“Sistem yüzde 100 yerli olacak”

Her arızayı bu sistemle gidereceklerini belirten Bardakçı, ”Bu sistem ani gelişen arızalar dışında her türlü bakım, onarım, revizyon, braşman alma gibi bütün işler yapılabiliyor. Bu sistemde kullanılan malzemelerin yüzde 70’i yerlidir. Daha önce AR-GE çalışması için küçük çapta uygulamaları yapıldı ama büyük çapta ilk defa yapıyoruz” diye konuştu

“400 bin kişi susuz kalacaktı”

Proje kapsamında çalışmalara başlandığını ifade eden Bardakçı, “ilk çalışmamızı Kadıköy Bostancı-Metro hattı inşaat alanında yaptık. Burada bilindik yöntemlerle yapmış olsaydık, halkın yaklaşık yüzde 80’i yani 12 mahallede 342 bin dolaylı olarak 400 bin nüfusun 16 saat süreyle susuz kalmasına sebebiyet verecektik. Ancak bu sistemle su kesintisi olmayacağı için vatandaşlarımız sıkıntı yaşamayacaklar. Bu bölgede yaşayan 342 bin nüfusumuz var. Bunların ortalama su tüketimi 4 bin 500 sahası küp su düzeyinde 16 saat suyun kesilmesi demek 72 bin küp suyun iletiminin yapılmaması demek. Bu sistemle kesinlikle hem tasarruflu, hem teknolojik, hem de vatandaşların memnuniyeti söz konusu. Kesintisiz su iletimini sağlamış olacağız. Bu sistemi büyük çaplarda da uygulayarak daha büyük mahallelerde de kesintileri azaltıp İSKİ’nin gayesi olan kesintisiz su iletimini sağlamayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Bu sistemle çalışmaya devam edeceklerini aktaran Bardakçı sistemin tamamında yüzde yüz yerli ürün kullanılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bardakçı, ”Yıl sonuna kadar Kadıköy’de 2, Kartal’da 2 farklı nokta olmak üzere 4 ayrı bölgede “Hot-Tapping Stoople” sistemiyle kesintisiz yenileme işlemi gerçekleştirilecek. Türk mühendislerin desteğiyle yüzde 70 oranında yerli imkanlarla üretilen sistemin yüzde 100 yerli imal edilmesi için özel çalışma yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.